‘The Penguin’ registra 5.3 millones de espectadores desde su estreno

Los números no mienten: ‘The Penguin’ (El Pingüino), la serie protagonizada por Colin Farrell registró 5.3 millones de espectadores desde su estreno el jueves 19 de septiembre en Max.

Esto se traduce en el récord de la mayor audiencia registrada en tan sólo cuatro días y superando los números de ‘The Last Of Us’ que se mantenía en dicho lugar desde enero de 2023.

El spin-off de The Batman superó las cifras que habían registrado otras series que forman parte de la plataforma Max. Como es el caso de Succession que obtuvo en su última temporada un récord de 4.9 millones de espectadores, así como The White Lotus y sus 4.1 millones.

