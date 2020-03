The Pretenders lanzará el álbum “Hate for sale”

México.- La banda anglo-estadounidense formada en 1978, The Pretenders, lanzará su próximo álbum de estudio “Hate for Sale” el 1 de mayo, que viene después de último material discográfico, que sacaron en 2016, titulado “Alone”.

Además, adelantaron que el primer sencillo de la nueva entrega será el tema The Buzz, cuya letra hace una comparación entre el abuso de drogas y una relación amorosa.

"Creo que todos sabemos que las relaciones amorosas pueden asumir las características de la adicción a las drogas", dijo la cantante Chrissie Hynde en un comunicado de prensa. "Se trata de eso. No es mi caso, por supuesto. Nunca soy obsesiva”.

Pretenders are pleased to announce brand new album 'Hate For Sale'.



Arriving May 1st 2020.



Check out new single 'The Buzz' now on all streaming services: https://t.co/ft9Ljyxsje pic.twitter.com/W44575KCCv