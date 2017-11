'The Punisher' arranca en Netflix y genera polémica

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Estamos discutiendo la divertida casualidad de su nueva serie, The Punisher , llegando a Netflix al mismo tiempo. Thor: Ragnarok es la película número uno en los cines, dos rincones del universo de Marvel que no podría ser más diferente.

También te puede interesar: Slim y Kate del Castillo candidatos a la medalla 'Belisario Domínguez'

De acuerdo con ET Noticias, el primero es un melodrama arenoso que sigue al Frank Castle de Jon Bernthal , un antihéroe que alguna vez fue un hombre del ejército convertido en una venganza; esta última es una ópera espacial maravillosa llena de punchlines idiosincrásicas y monstruos de rock parlantes. Ragnarok, le digo, se refiere al "Fin de las cosas", la aniquilación total de Asgard a manos de la Diosa de la Muerte y un demonio de fuego gigante. "Bueno", dice Barnes. "Eso suena bastante aterrador".

(Foto: ET Noticias)

Tal vez las últimas ofertas de Marvel comparten algo en común, pero no encontrarás ningún vikingo cósmico ni monstruos verdes de rabia en ‘The Punisher’ . "No estamos lidiando con todo lo que conlleva tener personajes con superpoderes, por lo que podemos conectarlo a tierra de una manera que muchas otras propiedades no pueden hacer", explica el actor. "Todos estos personajes están lidiando con la pérdida y el trauma y con el regreso de la guerra ... El personaje principal es claramente una persona muy dañada y en muchos de los cómics es un villano".



"¿Qué es un Ragnarok?" Ben Barnes lo considera de repente. "No sé lo que es un Ragnarok".

Estamos discutiendo la divertida casualidad de su nueva serie, The Punisher , llegando a Netflix al mismo tiempo. Thor: Ragnarok es la película número uno en los cines, dos rincones del universo de Marvel que no podría ser más diferente.

De acuerdo con ET Online, El primero es un melodrama arenoso que sigue al Frank Castle de Jon Bernthal , un antihéroe que alguna vez fue un hombre del ejército convertido en una venganza; esta última es una ópera espacial maravillosa llena de punchlines idiosincrásicas y monstruos de rock parlantes. Ragnarok, le digo, se refiere al "Fin de las cosas", la aniquilación total de Asgard a manos de la Diosa de la Muerte y un demonio de fuego gigante. "Bueno", dice Barnes. "Eso suena bastante aterrador".

Tal vez las últimas ofertas de Marvel comparten algo en común, pero no encontrarás ningún vikingo cósmico ni monstruos verdes de rabia en The Punisher .

"No estamos lidiando con todo lo que conlleva tener personajes con superpoderes, por lo que podemos conectarlo a tierra de una manera que muchas otras propiedades no pueden hacer", explica el actor. "Todos estos personajes están lidiando con la pérdida y el trauma y con el regreso de la guerra ... El personaje principal es claramente una persona muy dañada y en muchos de los cómics es un villano".