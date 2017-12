Revelan por qué Maggie Simpson lleva 28 años como bebé

Redacción

ESTADOS UNIDOS.- Simple y certera fue la respuesta que le dieron los creadores de Los Simpson a un fan que preguntó algo sobre lo que todos tenemos dudas, el por qué Maggie siempre es bebé; aunque aún quedan en el aire otras dudas más, como sobre capítulos que no entendemos, las razones por las que ciertos personajes perdieron la vida, entre otras.

Una de las ventajas de las caricaturas y dibujos animados es que pueden jugar con la realidad sin necesidad de dar explicaciones congruentes. Al menos así lo estima la mayoría, excepto un usuario en Twitter, quien hizo una pregunta bastante incómoda, informó Mundo Ejecutivo.

Y por medio de Twitter se dio una breve conversación en donde la duda quedó resuelta, cerrando este capítulo y dando respuesta a la inquietud de muchos.

El presentador de radio estadounidense Brian Fink confesó sentirse confundido porque al momento de volver a ver el programa, la hija menor de la familia sigue siendo un bebe.

Resulta que Fink volvió viral el siguiente planteamiento en Twitter: “Esta es la primera vez que miro Los Simpson, ¿Cómo es que Maggie todavía es un bebé con un chupón? ¿No debería estar en la Universidad?

Umm I’m confused. This is the first time I’m watching @TheSimpsons in forever.... how is Maggie still a baby with a pacifier? Shouldn’t she be in college by now?!? 🤔