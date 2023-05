The Weeknd dice adiós y retoma su nombre verdadero

The Weeknd abandonó su nombre artístico para abrazar su verdadera identidad como Abel Makkonen Tesfaye.

Este lunes, el artista canadiense cambió oficialmente sus cuentas de redes sociales para reflejar su nombre de nacimiento.

En una entrevista reciente con W Magazine, Tesfaye compartió sus planes para "matar a The Weeknd" y embarcarse en un viaje transformador. El artista expresó su deseo de despojarse de su antigua personalidad y explicó que, si bien seguirá haciendo música, su objetivo es cerrar el capítulo de The Weeknd y renacer como él mismo, Abel.

El próximo álbum del artista, que actualmente está en proceso de producción, podría marcar la culminación de su tiempo como The Weeknd.

Esta decisión llegó inmediatamente después del notable logro de The Weeknd como el músico más popular del mundo, según Guinness World Records.

El artista de 33 años estableció dos nuevos récords al acumular la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify, alcanzando la cifra de 111.4 millones el 20 de marzo. También se convirtió en el primer artista en superar los 100 millones de oyentes mensuales.

El aumento de la audiencia se atribuyó en parte al éxito viral de un remix de TikTok de su canción "Die for You", con Ariana Grande. Este remix encabezó el Billboard Hot 100, marcando el séptimo éxito número uno de The Weeknd. La versión original de "Die for You" se lanzó en 2016 como parte de su álbum Starboy.

(Con información de Reforma)