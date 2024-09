TIFF 2024: Jennifer Lopez luce revelador ‘vestido de la venganza’

En el Festival de Cine de Toronto (TIFF) de este año, todos los camarógrafos quedaron hipnotizados y boquiabiertos con el revelador ‘vestido de la venganza’ que usó Jennifer Lopez.

La cantante y también actriz, se robó las miradas en el evento, al cual asistió para promocionar el emotivo drama deportivo ‘Unstoppable’ que contó con su talento y el apoyo de quien en algún momento fue su ‘media naranja’: Ben Affleck.

La compañía Artists Equity, propiedad del protagonista de ‘Aguas Profundas’, produjo la cinta donde Lopez encarna a una madre incondicional.

From Jenny on the Block to Jennifer in the Six. @JLo was simply UNSTOPPABLE at #TIFF24 tonight. 📸Kayla Rocca pic.twitter.com/zIrJ7resUQ — TIFF (@TIFF_NET) September 6, 2024

A pesar de que en este proyecto participaron las dos estrellas de Hollywood, solo él decidió no poner un pie en la alfombra roja del TIFF 2024.

Tras su evidente ausencia, su mejor amigo y cofundador de la empresa, Matt Damon, estuvo en el estreno y caminó por la alfombra roja.

VESTIDO DE LA VENGANZA DE J.LO

Aunque el panorama pinte desastroso para la intérprete de ‘No Me Ames’, lucía un llamativo vestido largo color plata, el cual estaba unido a los costados con grandes moños negros, que dejaban ver bastante piel, pelo alaciado y poca joyería.

This might be the UNSTOPPABLE World Premiere, but @JLo has everyone stopping and staring in this stunning dress at #TIFF24. 🪩



📸: Cindy Ord / Getty Images pic.twitter.com/R5y2e4aa5a — TIFF (@TIFF_NET) September 6, 2024

Varios medios dijeron que por todo lo que ha pasado en el corazón de Jennifer Lopez, sin duda su atuendo merecía el nombre de ‘El vestido de la venganza’, término que comenzó a usarse gracias al icónico vestido negro que lució la difunta princesa Diana tras su separarse del ahora rey Carlos III.

Volviendo al Festival de Cine de Toronto 2024, Lopez estuvo acompañada en todo momento por sus coprotagonistas, Jharrel Jerome, Don Cheadle y Bobby Cannavale.

Durante la proyección de ‘Unstoppable’, los asistentes del Roy Thompson Hall llenaron el recinto de aplausos y se conmovieron con el filme que está basado en la historia de Anthony Robles, quien nació sin la pierna derecha y desarrolló la fuerza y las habilidades necesarias para cumplir con las exigencias del equipo de lucha libre de la Universidad Estatal de Arizona.

Defy the odds. Unstoppable, the inspiring true story of Anthony Robles, coming soon. #UnstoppableMovie pic.twitter.com/K8joBNSXwo — jlo (@JLo) September 5, 2024

Cuando se proyectaron los créditos finales, Robles fue recibido con una ovación de dos minutos.

La ‘Diva del Bronx’, también recibió un caluroso saludo de la multitud y expresó su parentesco con la madre de Anthony, Judy Robles, quien soporta dificultades físicas y mentales mientras apoya los sueños de su hijo.

"Cuando leí el guión, sentí que muchas mujeres, incluida yo misma, podían identificarse con las dificultades por las que había pasado. El hecho de que la historia sea latina fue muy inspiradora. Me atrapó” , expresó. "Fue una experiencia diferente. En cierto modo, éramos la misma persona. Lo esencial de lo que somos es que, en primer lugar, somos madres".

Con información de Reforma