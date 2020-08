Especial: Tik tok: ¿Conoces los riesgos de esta red social para los menores?

Ciudad de México.- Desde que empezó la pandemia de Covid-19, la red social TikTok ha estado en boca de todos por diferentes razones.

A su favor está el hecho de que es una aplicación que promueve la creatividad y las habilidades de edición de chicos y grandes, algo que le encanta a Daniela Santibáñez, consultora en ciudadanía digital.

"Yo estudié Comunicación", comparte Daniela. "Hubiera querido graduarme con esas especialidades".

Sin embargo, TikTok también ha estado en medio de la controversia por el mal uso que algunas personas hacen de ella.

Y es que, según han señalado varios sitios especializados, hay acosadores en línea que usan esta plataforma para contactar víctimas.

Por este motivo, Daniela explica a continuación cuáles son los peligros de esta herramienta y aconseja a los padres de familia sobre cómo preparar y proteger a sus hijos cuando estos empiezan a utilizar redes sociales.

Mucho ojo

"Cualquiera se puede meter (a la aplicación) sin tener una cuenta", dice Daniela al hablar sobre los riesgos de TikTok. "Yo podría ver la cuenta de cualquier niño o niña que la haya dejado abierta".

Esto es particularmente relevante porque, cuando hay usuarios anónimos, es más fácil que haya bullying y grooming. Por otro lado, si un niño mantiene su cuenta privada, tal recurso ayuda un poco más a cerrar su espacio, pero no lo blinda contra acechadores.

"Algo que también es muy vulnerable en TikTok es el uso de hashtags", agrega Daniela. "Esas etiquetas hacen públicas las fotos, los videos o los comentarios que subas. Entonces, por más que tengas privada tu cuenta, si tú ya usas un hashtag, ya perdiste.

"Esa foto o ese video se va a convertir en dominio público, y toda la gente que haya asociado un hashtag similar va a salir contigo".

Daniela pone como ejemplo el hashtag #LOL, el cual no está vinculado exclusivamente al concepto "laughing out loud" (riendo a carcajadas), pues a nivel mundial también se le relaciona con "League of Legends", un videojuego.

Es muy importante saber que existen controles parentales en TikTok que se pueden aprovechar para disminuir el riesgo que corren los menores en esta plataforma. Por ejemplo, hay temporizadores para regular el tiempo de uso, y también se puede restringir el contenido inapropiado, así como denunciar la aparición de este mismo, ya que TikTok cuenta con normas de ciudadanía digital.

"Creo que sí puedo dejar que entre a TikTok si yo lo acompaño, o si yo lo guío", comparte Daniela sobre la postura que pueden tomar los papás al momento de decidir si sus hijos pueden tener esta red social o no. "O si yo le hablo de la confianza, o de los premios, o de las consecuencias. No solo dejarlo que entre y ya".

Menores empoderados

Daniela afirma que, antes de que tu hijo comience a utilizar redes, es importante prepararlo con habilidades sociales, de fortaleza y de carácter.

"¿Qué significa?", explica Daniela, "que tú tienes que empoderar a un niño antes de entrar a redes sociales en cuestión a que sepa comunicarse, a que sepa ser resiliente, a explicarle que él va a entrar a un lugar en donde la gente va a opinar, para bien o para mal, lo que ponga.

"Y que él tiene que estar consciente de que existe gente buena y gente mala en Internet, y tú tienes que empoderar a tu hijo diciendo 'si tú eres congruente con lo que subes, estamos bien'".

Si los menores no quieren platicar con sus padres sobre este aspecto de su vida porque lo consideran algo privado, se les tiene que explicar que sus secretos y sus vulnerabilidades no deben de compartirse en redes sociales; algo así como dejar que se encierre en su cuarto, pero teniendo las llaves a la mano para revisar de vez en cuando qué está haciendo.

Para prevenir

Una vez que los niños empiezan a usar redes sociales, existen distintas maneras en las que los padres pueden cuidarlos y educarlos para que corran menos riesgo de ser víctimas de depredadores en línea:

Al abrir su cuenta, esta debe ser privada , y al inicio solo debe agregar a sus amigos más cercanos.

, y al inicio solo debe agregar a sus amigos más cercanos. Revisa si el número de amigos que tu hijo tiene en redes es congruente con el número de amigos que tiene en su vida real.

Si los niños tienen menos de 13 años de edad, procura que sus cuentas usen alias (como el nombre de algún animalito) para proteger su identidad.

(como el nombre de algún animalito) para proteger su identidad. Navega con los niños sus redes para saber en qué espacios se están metiendo.

Revisa sus redes con ellos sin fechas fijas, para que no sepan en qué momento les pedirás ver sus dispositivos .

. Dialoga con tus hijos sobre la seguridad y los riesgos online y offline.

Permanece alerta a signos de angustia .

. Aprende a usar los controles parentales para que puedas denunciar, bloquear o frenar ciertas situaciones, y para que puedas establecer los sitios que pueden o no visitar.

para que puedas denunciar, bloquear o frenar ciertas situaciones, y para que puedas establecer los sitios que pueden o no visitar. Pregúntales a los niños si han visto cosas fuertes o que no les gusten, o si alguien los ha contactado .

. Motiva el uso de dispositivos en áreas comunes de la casa.

Siempre háblales con empatía : "a mí también me pasó", "nunca te voy a regañar", "si algo pasa prefiero que me cuentes para que no tomes decisiones solo", etcétera.

: "a mí también me pasó", "nunca te voy a regañar", "si algo pasa prefiero que me cuentes para que no tomes decisiones solo", etcétera. Habla con los niños sobre cosas que son potencialmente peligrosas en línea: videollamadas con extraños, envío de fotografías, chatear con desconocidos, proporcionar datos personales, mencionar el nombre de su escuela...

Ayuda en Internet

Para más información, Daniela te recomienda que visites los siguientes sitios web:



Common Sense Media

Es una página donde te dicen los cuidados que debes tener con tu hijo si va a utilizar redes sociales, emplear videojuegos o ver películas; juzga factores como contenido sexual o violento, groserías y hasta tabaco.

Sitio web: www.commonsensemedia.org/latino

Google for Education

Con diversas técnicas ayuda a menores y a sus padres a convertirse en ciudadanos digitales conscientes y responsables.

Sitio web: edu.google.com

Digital Family

Apoyan a padres, niños, adolescentes y adultos jóvenes a través de talleres y cursos.

Sitio web: www.aprendizajeadistancia.mx

La experta

Daniela Santibáñez estudió Comunicación en la Universidad Anáhuac México; actualmente es consultora en ciudadanía digital y está certificada por Common Sense Media y Google for Education.

Lleva 11 años dedicada a generar conciencia sobre el uso seguro y responsable de medios en diferentes grupos, desde papás y universitarios hasta niños de primaria y adolescentes.

Durante este tiempo ha estado en contacto con más de 17 mil niños; su interés por este tema nació gracias a su hija, quien tiene 16 años.

En voz de las mamás

Andrea Márquez

Ella tiene dos hijas: una jovencita de 16 años y una niña de 9.

"Mi hija grande por supuesto tiene redes sociales, y trato de estar lo más pendiente posible", dice Andrea. "¡Pero a esta edad se vuelve un poco más difícil poder controlarlas!"

Añade que ella y su esposo, Diego Chávez, le dan consejos a su hija de qué hacer en ciertos casos, y también la ponen al tanto de qué pasaría si subiera un tipo de contenido en específico.

Al hablar sobre su hija menor, Andrea señala que ya no tiene redes sociales.

"En un principio la dejé tener TikTok porque me pareció creativa y divertida la manera de hacer videos", confiesa Andrea. "Pero después me pareció que no era algo seguro, ¡y le pedimos que lo dejara de usar!"

Instagram: @andreamarqce

Magda Fernández

Es mamá de tres niñas: la primera tiene 14 años; la segunda, 12, y la más pequeña, 2. Las dos más grandes tienen cuentas solo en Instagram y TikTok.

"A partir de los 12 años quedamos que tendrían teléfono, cuando ellas pudieran pagarlo", explica Magda.

Agrega que es importante que los papás estén atentos al material virtual que consumen y publican sus hijos, y es por eso que ella y su esposo, Félix Flores, están al tanto de cuáles personajes aspiracionales siguen sus hijas, qué critican y qué aplauden, y qué razones hay detrás de sus gustos.

Independientemente de esto, Magda y Félix creen firmemente en los valores de sus hijas gracias a las herramientas que les han dado.

"Porque así como comienzan a tener derecho a tener una vida privada, también es nuestra responsabilidad guiarlas", añade Magda. "Que comprendan las repercusiones de exhibir parte de su vida, sus gustos, etcétera, con un grupo de personas que muchas veces no tendrán una reacción positiva.

"Y lo más importante es que nunca vas a quedar bien con todo el mundo, así que no hay que enfocar la energía a lograrlo".

Instagram: @magdafernandezr

Mayra Estrada

Los hijos de Mayra tienen 19, 17 y 13 años de edad, y todos tienen cuentas de redes sociales desde que tenían alrededor de 10 años.

Actualmente los tres disponen de TikTok, pero Mayra confiesa que no le gusta que estén todo el día en esa plataforma, por lo que fomenta que descansen de ella.

Hoy en día, Mayra ya no supervisa las redes de su hija de 19, porque ya es mayor de edad, pero sí está atenta a las de los otros dos. Comenta que tiene acceso a sus cuentas, y siempre está al pendiente del material que suben.

Agrega que desde que eran chicos les explicó que deben tener precaución porque hay todo tipo de información disponible.

"Y aunque hay policía cibernética, tú tienes que tener muchísimo cuidado porque no todo lo que se dice en las redes sociales es verdad", dice Mayra sobre una de las cosas que les platica a sus hijos. "Eso se me hace súper importante".

También les habló de lo primordial que es no compartir sus datos personales para que no expongan tanto su vida personal.

Instagram: @mayraesro