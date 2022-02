TikToks aseguran que “El apagón” de Yuri normaliza el incesto

Las cosas van cambiando de acuerdo a la época, lo que hoy se considera normal o moralmente correcto tal vez mañana no sea así, y un claro ejemplo las canciones y en esta ocacion le toco al tema que la veracruzana Yuri, "El apagón", pues usuarios en TikTok la acusan de normalizar la violencia sexual e incluso el incesto.

"El apagón" es la canción más exitosa de los 90s y es esta misma la que hoy causa molestia por el significado perturbador que usuarios se han encontrado al escuchar la letra.

El usuario de Tik Tok @letrasmuyraras realizó una publicación bajo el título “Returbio”, donde realiza la compilación de la letra de la canción detallando palabra por palabra el significado “real” del tema músical "El apagón".

Según con el usuario de TikTok en la letra se hace alusión a dos temas preocupantes para México, el primero es el abuso sexual, pues el país destaca como top en el mundo en abuso sexual de menores, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además el video musical continua cuando en un corte de luz una mujer es toqueteada por un sujeto, que por si fuera poco hace las cosas más graves al tratarse de incesto y se hace referencia a esto en la estrofa:

"Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad, me quitaron el abrigo, el sombrero y ... ¡que barbaridad! Yo pensaba en el castigo que a aquel fresco enseguida le iba a dar, cuando encendieron las luces ¡Ay!... era mi papa" .

Cibernautas se indignan ante la perturbadora historia

Esta interpretación levantó polémica y cientos de usuarios comenzaron a comentar, entre los comentarios se leen.

- "La canción habla de que su papá abusó de ella en la calle, ni punto de comparación con una relación consensuada". -"Cuando entendí esta canción hasta la borré de mis favoritas". - "Yo siempre lo decía, pero dijeron que era exagerada y era sólo una canción". - "Yo también haré eso, ya no la voy a bailar".

Pero en 2018 Yuri ya había declarado que fue a partir de que se hizo cristiana, que cayó en la cuenta de lo que la letra de esa canción decía.

"Cuando canto este tema, ya no canto esa parte, obviamente yo no la compuse. El público me la pedía entonces. Lo que hice fue quitar esa parte de un caballero que abusa de su propia hija, algo que obviamente no es correcto", explicó Yuri en su momento, en una entrevista con el diario "La Cuarta".

A continuación te dejamos la canción completa para que tu saques tus propias conclusiones.

