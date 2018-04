¡Entérate! Integrante de Timbiriche es operado de emergencia

Agencia

MÉXICO.- La madrugada de este miércoles, el cantante Diego Schoening, uno de los vocalistas de Timbiriche anunció a través de Instagram que sus presentaciones con la banda en el Auditorio Nacional quedarían canceladas este 5 y 6 de abril, luego de ser operado de emergencia en Florida, Estados Unidos.

“Hola Banda, desgraciadamente me tuvieron que operar de una oclusión intestinal, por lo cual me está diciendo el doctor que no tengo permitido viajar a México esta semana. Con todo el dolor de mi corazón no voy a poder acompañarlos este 5 y 6 de abril en el Auditorio Nacional”, anunció en un post de Instagram en el que aparece en su cama de hospital, ya recuperándose.

"Esto no quiere decir que no vaya a haber shows, simplemente que yo no voy a poder estar en ellos por cuestiones médicas. Los quiero y de verdad los voy a extrañar muchísimo pero por favor sigan apoyando a nuestra banda, la banda de toda su vida a mi Timbiriche 35! Gracias y nos vemos pronto”, escribió.

Todo indica que desde ayer en la noche el cantante comenzó a sentirse mal, por lo que tuvo que ser internado para que le realizaran estudios correspondientes, y lo que al inicio se pensó que era una piedra en un riñón, resultó ser una oclusión intestinal, que cuando ocurre resulta sumamente doloroso.

En su cuenta personal y en la oficial de Timbiriche, el cantante de 48 años de edad recibió muestras de cariño por parte de sus fans, quienes le desearon, se recupere muy pronto.

Con información del portal Quién