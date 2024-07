Timothée Chalamet encarna a Bob Dylan en ‘A Complete Unknown’

El primer tráiler de ‘A Complete Unknown’ muestra al aclamado actor Timothée Chalamet en la piel del famoso cantante y compositor, Bob Dylan.

El avance de la biografía cinematográfica dirigida por James Mangold, ofrece un vistazo intrigante de la transformación del actor francoestadounidense en el legendario artista.

En el adelanto de casi dos minutos, Chalamet camina por las calles de Manhattan, pasa por los lugares favoritos de Dylan, incluidos el Café Wha? y el Hotel Chelsea, y ofrece una interpretación de "A Hard Rain's A-Gonna Fall", un clásico de Dylan de 1963 conocido por su carga de protesta.

Este drama biográfico sigue los años formativos del músico en la ciudad de Nueva York hasta su transición de la música acústica a la eléctrica durante su actuación en el Newport Folk Festival de 1965, un momento definitorio tanto para Bob Dylan como para la música folk en general.

Timothée Chalamet as Bob Dylan in ‘A COMPLETE UNKNOWN’ In theaters this December. pic.twitter.com/XLoRvqaiQA

Timothée Chalamet no sólo adopta la apariencia y el gesto del músico, también toma el micrófono, ya que canta él mismo las canciones de Dylan, según declaró el propio actor en entrevistas previas.

La película también explora las complejidades de las relaciones personales de Dylan, destacando un triángulo amoroso entre Dylan, Joan Baez (interpretada por Monica Barbaro) y Sylvie Russo (Elle Fanning), un personaje inspirado en Suze Rotolo, la entonces novia de Dylan que aparece en la portada del álbum ‘The Freewheelin' Bob Dylan’

Además de Chalamet, el reparto incluye a Edward Norton como Pete Seeger, Boyd Holbrook como Johnny Cash y otros notables actores como Dan Fogler y Scoot McNairy.

Timothée Chalamet transforms into Bob Dylan in the first trailer for James Mangold's "A Complete Unknown," in theaters this December.



Edward Norton and Elle Fanning co-star as Pete Seeger and Sylvie Russo, respectively.



Watch the trailer here: https://t.co/Weeinu3u2y pic.twitter.com/J7LUmTJJEi