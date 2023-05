Tina Turner fallece a los 83 años de edad.

Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, falleció hoy 24 de mayo de 2023 a los 83 años de edad, confirmaron fuentes oficiales a través de su cuenta verificada de Instagram:

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”.

Su agente, Peter Lindbergh, confirmó además que la cantante murió tranquilamente en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, agregó.

Tina Turner padeció durante sus últimos años de varias enfermedades, al grado que en 2017 recibió un trasplante de riñón, y en 2016 le fue diagnosticado un cáncer intestinal.

Entre los éxitos más conocidos de Tina Turner están The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

Annie Mae Bullock: nombre real de Tina Turner

Annie Mae Bullock, mejor conocida como Tina Turner, nació en Brownsville, Tenessee, el 26 de noviembre de 1939; fue cantante, compositora, bailarina y actriz.

Se retiró de los escenarios en 2009, cuando tenía 70 años, tras 50 años de carrera, más de 200 millones de discos vendidos y todo un legado reunido en 22 álbumes, 12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios.

En su larga carrera, logró hacerse con ocho Premios Grammy y 21 nominaciones.