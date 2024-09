Tito Jackson, miembro de The Jackson 5, muere a los 70 años.

Tito Jackson, miembro del icónico grupo The Jackson 5, falleció ayer 15 de septiembre a la edad de 70 años. Tito fue una pieza fundamental en la creación de uno de los conjuntos más influyentes de la música pop, logrando conquistar al público durante la década de los 70 junto a sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael.

Nacido como el tercero de nueve hijos en la familia Jackson, Tito formó parte de una dinastía musical que ha dejado una huella imborrable en la industria.

Su hermano Michael, considerado uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, y su hermana Janet, también una estrella mundial, fueron parte de un legado familiar que redefinió la música y el entretenimiento.

A pesar de que su figura muchas veces quedó eclipsada por la fama de sus hermanos, Tito desempeñó un papel esencial en el éxito de The Jackson 5, contribuyendo con su talento en la guitarra y su carismática presencia en el escenario.

Los Jackson 5 se catapultaron a la fama en la década de los 70, con éxitos como “ABC”, “I Want You Back” y “I’ll Be There”, canciones que marcaron una era y se convirtieron en clásicos del género. El grupo no solo se ganó el cariño del público, sino que también logró un reconocimiento histórico al ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997, consolidando su legado en la cultura popular.

En un emotivo comunicado, sus hijos TJ, Taj y Taryll expresaron su dolor:

“Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre, y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar”.

A lo largo de su vida, Tito Jackson no solo fue un talentoso músico, sino también un hombre cercano a su familia y comprometido con el bienestar de los demás, una cualidad que sus seres queridos han destacado en este difícil momento.

(Con información de The Associated Press)