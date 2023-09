Tiziano Ferro se divorcia de Victor Allen tras 4 años juntos

Tiziano Ferro sorprendió a sus seguidores al anunciar que desde hace meses se separó de su pareja Victor Allen y que ya han comenzado un proceso de divorcio.

Hasta hace unas semanas se les había visto juntos durante la promoción de la novela del cantante que ahora tendrá que posponer.

‘Mis queridos amigos: siempre he soñado con escribir una novela y cuando mi sueño se hizo realidad, me emocioné muchísimo con la idea de presentarles este libro. Pero con gran tristeza y dolor en el corazón, me veo obligado a cancelar mi gira de presentación’.