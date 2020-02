Tobey Maguire regresaría como 'El Hombre Araña' en 'Dr. Strange 2'

ESTADOS UNIDOS.- El famoso actor Tobey Maguire, de Santa Mónica, California, reaparecería como 'Spider Man' en la película 'Doctor Strange 2', la cual es protagonizada por Benedict Cumberbatch y su estreno está programado para mayo de 2021.

De acuerdo con varios portales, los fans del 'Hombre Araña' podrían ver a su personaje en la película Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Tobey Maguire, dio vida a Spider Man en la primera trilogía y ahora estaría con la nueva Dr. Strange.

Hace unos días se anunció que Maguire podría regresar como Spider Man y tener su primera participación oficial en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Quien es Tobey Maguire?

Es un actor y productor de cine estadounidense, nacido el 27 de junio de 1975 en Santa Mónica, California, Tobey Maguire interpretó a Peter Parker en la primera trilogía de la serie de películas de Spider-Man.

En 1997 tuvo un papel de reparto en 'La tormenta de hielo', de Ang Lee. Ya en la década de 2000, trabajó en 'Wonder Boys', las tres películas basadas en el cómic Spider-Man.

(Con información de Debate)