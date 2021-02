Todo lo que debes saber de Billie Eilish antes de ver su documental

ESTADOS UNIDOS.- Este 26 de febrero estrenará en exclusiva por Apple TV+ el documental "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", en el que la cantante sensación abrirá las puertas de su vida y de su proceso creativo.

Si aún no sabes quién es ella (¿dónde has vivido todo este tiempo?), te damos un update básico de su carrera, sus logros y por qué este documental podría romper internet una vez que se estrene.

¿QUIÉN ES BILLIE EILISH?

Su nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Tiene 19 años (nació el 18 de diciembre del 2001) y es oriunda de Los Ángeles, Estados Unidos.

Sus padres son la actriz Maggie Baird y el músico y guionista Patrick O'Connell, y su hermano mayor es el también artista Finneas O'Connell.

Fue educada en casa durante su infancia, aunque a sus 8 años se unió al Coro Infantil de Los Ángeles, donde aprendió canto y técnica musical. A sus 11 años ya había compuesto sus primeras canciones con ayuda de su hermano.

SUS PRIMEROS ACIERTOS

Su carrera obtuvo su primer impulso en octubre del 2015, cuando uno de sus maestros de baile le pidió realizar una coreografía con música original.

La famosa grabó entonces el sencillo "Ocean Eyes", que originalmente su hermano Finneas la había compuesto para su banda, aunque él decidió prestársela para el ejercicio.

Tras grabarla, Eilish decidió subirla a Soundcloud en 2016 y se convirtió en un fenómeno viral que hizo que la famosa decidiera abrir su canal de YouTube para mostrar la coreografía del tema que había realizado.

Tras la fama que obtuvo por el video, la disquera Interscope Records la buscó para que firmara su primer contrato, con el cual "Ocean Eyes" obtuvo su lanzamiento oficial en noviembre del 2016.

El 2017 fue un año lleno de éxitos y trabajos para Billie: grabó varios temas como "Bellyache", "Bored" (que formó parte del soundtrack de 13 Reasons Why), "Watch" y "Copycat"; estas canciones fueron reunidas en su primer EP, Don't Smile At Me, lanzado en agosto.

También realizó dos giras en Estados Unidos y fue telonera de Florence and the Machine en 2018, año en el que obtuvo un Disco de Platino por parte de la RIAA por vender un millón de copias.

EL FENÓMENO 'BAD GUY'

En 2018 lanzó dos de los temas que conformarían su primer álbum de estudio, "You Should See Me In a Crown" y "When The Party Is Over", su popularidad ya era tal que incluso formó parte de un soundtrack para el filme Roma, de Alfonso Cuarón, con el sencillo "When I Was Older".

Pero no fue sino hasta que lanzó "Bad Guy", el quinto tema de su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, el 29 de marzo del 2019, que obtuvo el reconocimiento mundial. La rola provocó movimientos en redes sociales, diversos sketches internacionales, formó parte del soundtrack de la nominada al Óscar El Escándalo, y consiguió más logros virales.

Ese mismo año también realizó una gira para promocionar el álbum, y participó en grandes festivales como Coachella, Glastonbury e, incluso, en el Corona Capital en la Ciudad de México.

LA REINA DE LOS GRAMMY

Gracias a su álbum Eilish logró seis nominaciones a los Premios Grammy del 2020, y resultó ganadora en cinco categorías.

Mejor Artista Nuevo.

Álbum del Año: When We All Fall Aleep, Where Do We Go?

Canción del Año: "Bad Guy".

Mejor Grabación del Año: "Bad Guy".

Mejor Álbum Pop Vocal: When We All Fall Aleep, Where Do We Go?

Gracias a su éxito en la categoría de Álbum del Año la artista se convirtió en la más joven en ganar ese premio, superando a la cantante Taylor Swift.

También se convirtió en la segunda artista en la historia del Grammy en llevarse las cuatro categorías principales en una misma noche.

ELEGIDA PARA BOND

En enero del 2020 se anunció que la celebridad fue elegida como la intérprete del tema principal de la más reciente cinta de la saga James Bond 007: Sin Tiempo para Morir.

Eilish logró romper otro récord con esto: se convirtió en la artista más joven en componer una canción para la saga; la anteceden artistas como Paul McCartney, Madonna, Alicia Keys, Duran Duran, Sam Smith y Adele.

El tema, titulado "No Time to Die", fue coescrito por Billie y su hermano, y se estrenó en febrero del año pasado; logró una nominación al Grammy a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

¿QUÉ ESPERAR DE SU DOCUMENTAL?

En diciembre del año pasado se estrenó el tráiler del documental de la famosa, Billie Eilish: The World's a Little Blurry, en el cual se pueden ver algunos de los momentos más personales de la intérprete, entre ellos sus éxitos, su conexión con sus fans, su amor por su familia y algunos recuerdos amargos.

En diversas entrevistas, la famosa ha revelado que ha sufrido varios momentos de depresión desde que empezó su aventura musical, y que incluso ha tenido pensamientos suicidas debido a la presión que ha sentido en su trabajo y a su propia personalidad.

Eilish ha buscado llevar un mensaje positivo para sus seguidores al intentar que ellos, al enterarse de sus experiencias, se atrevan a hablar de sus propios problemas y busquen un momento de sanación; probablemente el documental acentuará estas etapas en la vida de la cantautora.

Por otro lado, también es probable que el filme muestre el rostro más social de Eilish, quien se ha postulado a favor de movimientos que luchan en contra del racismo y del abuso y acoso hacia las mujeres como #BlackLivesMatter y #MeToo.

