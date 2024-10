Todo lo que debes saber sobre el próximo álbum de Rosé de Blackpink

A lo largo de su carrera junto a BLACKPINK, Rosé ha demostrado la majestuosa y dulce voz que tiene y la cual ha conmovido los corazones de miles de personas alrededor del mundo.

La cantante australiana con raíces coreanas causó sensación en redes sociales esta semana al anunciar la llegada de su primer álbum de estudio en solitario que lleva el nombre de ‘Rosie’.

Rosé, también conocida por su nombre coreano ‘Chaeyoung’, publicó en Instagram la portada de su próximo proyecto, acompañada de un emotivo mensaje sobre su trayectoria en el mundo de la música.

"No puedo creer que finalmente esté anunciando el lanzamiento de mi primer álbum para todos ustedes", expresó.

La cantante, de 27 años, recordó que el año pasado, tras concluir su larga gira con BLACKPINK, se encontró en una sesión de grabación en Los Ángeles.

Rosé confesó que hubo noches en las que se sintió confundida y perdida, pero gracias al apoyo de sus amigos, familia y su equipo, logró superar esos momentos difíciles.

"He vertido mi sangre y lágrimas en este álbum. No puedo esperar a que escuches este pequeño diario mío" .

El título es especial para ella, ya que es el nombre que sus amigos y familiares utilizan para referirse a ella de forma cariñosa.

El álbum ‘Rosie’ está programado para lanzarse a nivel mundial el 6 de diciembre de 2024.

Este anuncio se produce poco después de que Rosé firmara un acuerdo con Atlantic Records, así como su reciente asociación con The Black Label para sus actividades en solitario.

Welcome to the family ROSÉ ♡ pic.twitter.com/KkqMMcuHHw