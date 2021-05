Todo lo que debes saber sobre la llegada de HBO Max a México

HBO Max anunció este miércoles su fecha de lanzamiento oficial en Latinoamérica y el Caribe: 29 de junio. Así que, para que no pierdas detalle y vayas ahorrando un dinerito, te contamos todo lo que debes saber de esta nueva plataforma de entretenimiento.

"Nuestro lanzamiento en América Latina y el Caribe es el primer paso en nuestro despliegue global de HBO Max. WarnerMedia es una de las fuentes más populares y confiables de entretenimiento e información en toda América Latina y estamos muy contentos de que nuestro viaje global comience aquí", Johannes Larcher, responsable de HBO Max Internacional.

¿Cuál es el costo de HBO Max?

El plan estándar ofrece acceso a 3 usuarios en simultaneos, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan costará 149 pesos al mes.

El plan Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero está· diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Si quieres esta suscripción, te costará 99 pesos al mes.

Exclusivas

Mientras que en Estados Unidos la estrategia de la plataforma es estrenar las películas de Warner Bros. en cines y en HBO el mismo día, en Latinoamérica el plan confirmado es lanzarlas por streaming 35 días después de que se vean en salas.

Esto quiere decir que filmes como En el Barrio, El Escuadrón Suicida, Dune y Space Jam: Una Nueva Era, se podrán ver en casa a un mes de figurar en cartelera, algo inaudito en nuestro país.

Contenido

La llegada de HBO Max trae consigo poco más de 15 mil horas de entretenimiento, divididas en varias categorías.

Películas

Este será el único hogar en streaming de sagas como la de Matrix, El Hobbit, El Señor de los Anillos, Harry Potter y El Caballero de la Noche, así como de estrenos recientes de Warner Bros., como Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat y Las Pequeñas Cosas.

Un gran plus de la plataforma será la inclusión del catálogo clásico de películas de WB, que incluir· cintas como Casablanca, El Mago de Oz, Lo Que el Viento se Llevó y Cantando Bajo la Lluvia.

Series

Desde las producciones de DC, como Batwoman, Doom Patrol y Superman & Louis, hasta shows icónicos como The Big Bang Theory, El Príncipe del Rap y Two and a Half Men, la promesa es que el catálogo engrose cada vez más conforme pasan los meses.

Además, ser· el hogar exclusivo de Friends en todo México y el único lugar donde se podrá ver la tan esperada reunión del cast original, misma que se estrena este jueves 27 de mayo en Estados Unidos.

HBO

El catálogo entero de series de HBO (cuya plataforma actual HBO Go será descontinuada) estará disponible para todos los suscriptores y esto abarca producciones como Game of Thrones, The Wire, Euphoria, Watchmen, Westworld, True Blood y Succession.

También incluirá las nuevas temporadas de Sex and The City, Gossip Girl y Curb Your Enthusiasm, así como la esperada House of The Dragon, secuela de GoT, entre otras.

Animación

Para la familia entera se pone a disposición el catálogo de shows de Cartoon Network y de marcas icónicas como Looney Tunes y Hanna-Barbera, además de producciones más adultas como South Park y Rick and Morty.

Para los más pequeños habrá temporadas completas de Hora de Aventura, Los Jóvenes Titanes en Acción, Paw Patrol, El Increíble Mundo de Gumball, Ben 10 y Las Chicas Superpoderosas.

Internacional

Gran parte del contenido tendrá una curación internacional, presentando shows como el drama escandinavo Beartown, la nueva serie de terror española 30 Monedas, de ¡lex de la Iglesia; la italiana Gomorra, la israelí Valley of Tears y melodramas turcos como Babil.

A la par, HBO Max promete lanzar de aquí a 2022 al menos 100 producciones completamente originales hechas en exclusiva en países de Latinoamérica.

MAX Originals

Al igual que sus competidores, la plataforma produce su propio contenido, el cual también estar· disponible en su lanzamiento latino. Esto incluye apuestas como The Flight Attendant, protagonizada por Kaley Cuoco; Raised by Wolves, producida por Ridley Scott; y realities como Selena + Chef, con Selena Gomez, y una docuserie sobre la vida de Nicki Minaj.

Y mucho más...

Además de documentales, cintas de arte (de la firma Criterion Collection) y demás contenido, destacar· una sorpresa para los amantes del f˙tbol: los suscriptores de Brasil y México podrán disfrutar de todos los partidos de la Champions League.

Importante

Se ofrecerá un periodo de prueba de 7 días, y una "zona de degustación", en la que usuarios nuevos podrán ver algunos contenidos, como primeros episodios de ciertas series, sin costo alguno.

La plataforma estará disponible a través de AT&T México y socios regionales como DIRECTV Latin America, SKY Brasil y DIRECTV GO.

Aquellos usuarios que tengan una suscripción lineal a HBO a través de los socios de distribución participantes como Claro Video y TotalPlay en México tendrán acceso a HBO Max sin costo adicional.

Control Parental

Los padres podrán seleccionar la clasificación de contenido acorde con la edad de sus hijos y crear una contraseña para que los más pequeños permanezcan dentro de esta experiencia.

