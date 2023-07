Todo lo que nos dejó el 1x04 de Secret Invasion

Marvel Studios lanzó este miércoles 12 de julio el cuarto episodio de “Secret Invasion” en la plataforma de Disney Plus, el capítulo llamado “Beloved", Nick Fury es llevado al límite, a medida que el conflicto con los skrulls liderados por Gravik se vuelven cada vez más peligrosos.

El capítulo inicia mostrando que G'iah logró sobrevivir al disparo del villano principal, debido a que la hija de Talos había tomado precauciones adicionales, previamente a ser descubierta como una espía se sometió a los experimentos para obtener poderes especiales.

Con ello se convirtió en una Super Skrull, el virus extremis en su sistema le permitió recuperarse de la herida y reunirse con su papa con quien tuvo una sincera conversación de que aún cree que dentro de todo Gravik tiene un punto y deben tener un hogar.

Si bien se da entender que sabe que sus métodos de invasión están mal y han tomado la vida de inocentes, Talos no logra convencerla de unirse a el y a Fury ya que no le da una solución a la problemática de ya no ocultarse siguiendo apostando por salvar a los humanos y obtener una amnistía para los skrulls que no han participado en la guerra.

James "Rhodey" Rhodes o más bien el Skrull que lo ha suplantado se muestra como alguien siniestro, ya no quiere seguir fingiendo comportarse como el vengador y le ordena a Priscilla acabar con su esposo Nick por la causa, aunque esta última confronta al espía no puede acabar con su amado, Fury tampoco le hace daño y a pesar de su deseo de reanudar su relación únicamente toman caminos separados.

El ex director de SHIELD va a ver a quien se hace pasar por War Machine, fingiendo que busca una alianza, el falso Rhodey asegura que no está interesado y le revela que tiene un video donde se ve a él disparando a Maria Hill (aunque en realidad la persona que la atacó es Gravik suplantando a Fury) y aunque le asegura que no lo usuaria en su contra, le pide que se vaya.

Nick le había puesto a la bebida que dejo de señuelo un rastreador y cuando el alienígena se reúne con los suyos, Fury y Talos están preparados para intervenir y en un momento critico ya que los skrulls estaban aplicando uno de sus planes más osados atacar el convoy del presidente de EUA cuando este realizaba una visita política en Rusia, dando el inicio a una guerra intensa.

El ex espía y su aliado luchan valientemente para rescatar al mandatario estadounidense, pero al parecer el conflicto cobra otra victima a pesar de que Talos salva al político, es herido mortalmente y después Gravik parece que lo liquida cuando lo apuñala, Fury furioso se da cuenta que el villano le ha quitado otro de sus amigos y lamentablemente por ahora no puede hacer nada y emprende la retirada poniendo a salvo al político, deberá pensar cuál será su próximo movimiento.

Invasión Secreta es protagonizada por Samuel L. Jackson, Olivia Colman, Don Cheadle, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben Adir y Emilia Clarke.