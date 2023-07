Todo lo que nos dejó el 1x05 de Secret Invasion

Marvel Studios lanzó este miércoles 19 de julio el quinto episodio de “Secret Invasion” en la plataforma de Disney Plus, el capítulo llamado “Harvest", Nick Fury después de haber sido llevado al límite, se alista para la batalla final contra el líder de los skrulls rebeldes Gravik.

El episodio inicia con el ex director de SHIELD llevando a urgencias al presidente de los Estados Unidos, sin tiempo de lamentar su más reciente perdida la de su mejor amigo y aliado Talos, susurrándole al oído que los rusos no están involucrados en el ataque y que no confié en “James Rhodes”, aunque el mandatario esta inconsciente y no puede escuchar sus alertas.

Por otra parte Gravik luce más inestable que nunca molestó que su plan de asesinar al líder de EUA fracaso, le resta importancia al hecho de acabar con Talos, al ser cuestionado por uno de sus generales, el súper Skrull enojado no tolerara ninguna rebelión y termina con la vida de quien solía ser su mano derecha, después liquidaría a otros de su especia que intentaron traicionarlo, ahora no le importa si solo por miedo los demás siguen su causa de conquistar el planeta Tierra.

El líder de los skrulls no está dispuesto a renunciar a su plan de iniciar la “Tercera Guerra Mundial” y le ordena a la Skrull que se hace pasar por "Rhodey” que debe convencer al presidente de atacar el campamento donde se refugia los alienígenas en Rusia, de modo que los rusos lo tomen como una declaración bélica y estallen los conflictos internacionales.

Fury enfrenta al impostor de War Machine, pero “James” toma a la ligera las amenazas de Nick, con las cartas sobre la mesa y sin nada que ocultarse mutuamente le rebela que ya mando a publicar las imágenes donde se ve al espía asesinar a María Hill, por lo que tiene que retirarse.

Sonya Falsworth por su parte conduce su propia investigación de las infiltraciones y desenmascara a uno que se hacía pasar por su jefe, ahora ella está al mando del MI6 y sigue con sus métodos de ser despiadada con sus adversarios capturando a la científica que construyo a las maquinas para crear los súper skrulls da un paso importante para intentar frenar la invasión.

G'iah sufre por la pérdida de su padre Talos después de una sincera conversación con Fury la rebelde posiblemente cuestiona si ayudar al espía puede ser su camino a la redención pero ante va a ver a Priscilla para que le ayude a enterrar a su papá, la calma termina cuando un grupo de elite enviado por Gravik intenta acabar con ellas, pero la dupla logra sobrevivir y salir victoriosas.

Por último Nick Fury quien previamente recibió una llamada del líder de los skrulls, ya tiene todo el tablero despejado el plan de su enemigo es que le de “la cosecha” un compuesto con todas las muestras de ADN de los Vengadores en su batalla durante los eventos de Avengers Endgame, lo cual será su boleto para confrontar a Gravik y terminar con este asunto de una vez por todas.

Invasión Secreta es protagonizada por Samuel L. Jackson, Olivia Colman, Don Cheadle, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben Adir y Emilia Clarke.