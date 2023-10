Todo lo que nos dejó el 2x01 de Loki con Tom Hiddleston

Loki estrenó su primer episodio de la temporada 2 titulado "Ouroboros", el jueves 5 de octubre en la plataforma streaming de Disney Plus , los fanáticos lo esperaban ansiosos.

Los eventos se desarrollan inmediatamente después del final de la primera temporada, la variante del dios de las mentiras del 2012 que escapó tras los eventos de Avengers Endgame y luego fue capturada por la Autoridad de Variación Temporal (TVA) tiene que lidiar con las consecuencias del hecho. de que su amada Sylvie acabará con “Aquel que permanece” desatando el caos.

Loki llega para reencontrarse con un Mobius y un B-15 que no lo reconocían por lo que emprendieron la misión de arrestarlo, causando destrozos, el antihéroe se dará cuenta que esta pasando por un desfase temporal por lo que es arrastrado de forma intermitente entre el pasado, el presente y el futuro, cuando logra conectarse en la actualidad aprovecha para hablar con su amigo y solicitarle su ayuda, la TVA es un caos ya que varios saben que los guardianes del tiempo no existen, y que no todo es como creían aún así hay agentes que se niegan a dejar sus puestos.

Mobius lleva a Loki con un experto de la TVA llamado Ouroboros y apodado OB el único trabajador del Departamento de Reparaciones y Avances, en los niveles más bajos de la organización.

El excéntrico genio insiste en que no es posible desfasarse en la TVA pero presencia el problema de Loki, su versión pasada interactúa con este y los resultados se reflejan en el presente, con la creación de un arriesgado plan que consiste en que Mobius active un dispositivo a La par de que Loki se puede igualmente de modo que ambos ponen en peligro su existencia si todo sale mal, para su fortuna aparentemente todo funciona, aunque habrá que ver si de verdad todo quedo resuelto.

Aún tiene que lidiar con su nuevo miedo a las variantes de “Aquel que permanece” sin imaginar lo que el consejo de Kangs tiene planeado para el Multiverso, además aún debe encontrar a Sylvie quien de acuerdo a la escena poscréditos terminó en un McDonald's en Oklahoma , en 1982.

La temporada 2 de Loki lanzará un nuevo episodio cada jueves a las 7 pm hasta completar la tanda de seis episodios que conforman este ciclo, la serie está protagonizada por Tom Hiddleston , Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Kate Dickie, Owen Wilson, Gugu Mbatha. -Raw y Ke Huy Quan, además de Jonathan Majors, retratan a la variante de Kang conocida como “Victor Timely”.