Todo lo que nos dejó la semana once de Survivor México 2023

Survivor México 2023 el reality show de supervivencia de TV Azteca , cumplió su semana once, la competencia conducida por Carlos Guerrero el “ Warrior ”, llegó la tan esperada etapa de fusión donde la gran mayoría de las pruebas son individuales y mientras el programa se acerca a su recta final, el nerviosismo y la tensión en los sobrevivientes se intensifica llevándolos al límite.

El lunes los diez participantes que permanecieron disfrutaron de su merecida fiesta de celebración ya no hay más equipos no más Leones, ya no existen Los Toros, por lo que cada quien debía de replantear sus estrategias, analizando crear nuevas alianzas, para estabilizar.

El lunes hubo pruebas para seleccionar a capitanes ya que si bien ahora la mayoría de las pruebas son individuales, si hay unas donde hay recompensas más significativas que quizás se realicen en grupo, pero estos son nuevos grupos provisionales que los ganadores quizás armar.

El martes Pablo lideró a los verdes seleccionando a Duggan, Sergio, Nahomi y Natalia, mientras que Aarón escogió a Aranza, T-Rex, Kenta y Saadi, su primera batalla fue por los suministros siendo los vencedores los liderados por el ganador de la segunda temporada.

Después vino un juego individual por un masaje y snacks además podría invitar a uno más a tener esta experiencia Martí fue uno de los que se impuso y se llevó a Nat, mientras que Duggan también se impuso e invitó a la “China”, un momento de relajación para el cuarteto.

El miércoles hubo una recompensa en un juego grupal muy codiciado que era el poder entablar comunicación con sus seres queridos, una inyección anímica importante los verdes se impusieron, Sergio tuvo que ceder su recompensa a T-Rex para que este pudiera hablar con su esposa.

El jueves era un día decisivo en disputa estaban collares de inmunidad el primero se ofreció en una prueba que consistía en armar una torre de tótems y mantener el equilibrio y concentración fue Aranza Carreiro que superó a todos sus rivales, modificó su tercer artefacto de la campaña .

En el segundo juego en una prueba exhaustiva el vencedor fue Aarón consolidando una gran semana en lo individual, el viernes hubo un tercer collar de protección siendo el ganador Kenta .

En el día decisivo hubo cuatro sentenciados en el juego de la extinción : Duggan, T-Rex , Nahomi y Nat fueron en la zona de peligro, la última siendo la que rápidamente perdió la concentración y se le fue su pelota casi de inmediato concretando su salida del programa.

Natalia Barquet entrenadora de defensa personal, fue de las personas que entraron por primera vez a la aventura superando el proceso de casting, perteneció originalmente a los Toros, antes de que la pasaran a Leones, fue muchas veces al exilio, fue la onceava eliminada, primera fusión.

Ahora solo quedan nueve sobrevivientes en competencia, se cuestionan las alianzas y el riesgo se intensifica a pocas semanas de llegar a la gran final en búsqueda de convertirse en el último sobreviviente y llevarse los dos millones de pesos.