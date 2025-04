Tom Cruise arriesga todo en ‘Misión: Imposible-La Sentencia Final’

La adrenalina vuelve a la gran pantalla con el nuevo adelanto de ‘Misión: Imposible – La Sentencia Final’, que llegará a los cines el próximo 22 de mayo.

En esta nueva entrega, Tom Cruise retoma su icónico papel como Ethan Hunt, el incansable agente del FMI, en lo que podría ser su última misión.

Esta película marca un posible cierre para la saga que comenzó en 1996 y que ha mantenido a los espectadores al borde del asiento durante ocho películas. La Cuenta Final retoma los eventos de Sentencia Mortal (2023), donde Hunt enfrenta a ‘La Entidad’, una inteligencia artificial con el potencial de desestabilizar al mundo si cae en manos equivocadas.

El reparto principal incluye a rostros ya conocidos como Simon Pegg (Benji Dunn), Ving Rhames (Luther Stickell), Vanessa Kirby (Alanna Mitsopolis), Hayley Atwell (Grace), Esai Morales (Gabriel), Shea Whigham (Jasper Briggs), Greg Tarzan Davis (Degas) y Pom Klementieff (Paris). A ellos se suman nuevas incorporaciones como Hannah Waddingham (Ted Lasso), Nick Offerman, Lucy Tulugarjuk, Katy O’Brian, Tramell Tillman y Stephen Oyoung.

Cruise, conocido por realizar él mismo sus acrobacias, ha adelantado algunas de las escenas más impresionantes del filme, entre ellas una peligrosa secuencia submarina y una arriesgada maniobra colgado de un avión en pleno vuelo.

“Cuando sacas la cara (de un avión) a más de 190 o 200 kilómetros por hora, no estás recibiendo oxígeno. Así que tuve que entrenarme para saber cómo respirar. Hubo veces en que me desmayé físicamente; no podía volver a entrar a la cabina”, reveló Cruise durante una entrevista con la revista Empire.