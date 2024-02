Tom Cruise estará en la próxima película de González Iñárritu

El famoso actor Tom Cruise ha sido confirmado como el principal protagonista en la próxima película dirigida por el renombrado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, según informa The Hollywood Reporter.

Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, el portal de noticias agregó que el guion será desarrollado por Iñárritu junto a un talentoso equipo compuesto por Sabina Berman, Alexander Dinelaris y Nicolas Giacobone.

Warner Bros. y Legendary Entertainment están actualmente en negociaciones para asegurar la distribución de este emocionante proyecto. La noticia sobre Cruise llega poco después de que se revelara un acuerdo entre el estudio Warner y el actor, con la intención de producir más películas protagonizadas por la estrella de Misión Imposible.

Este nuevo proyecto cinematográfico marca el regreso del aclamado cineasta mexicano al ámbito de las películas en inglés, tras su exitoso trabajo en "El Renacido" (The Revenant), que contó con la actuación estelar de Leonardo DiCaprio.

Para Tom Cruise se trata de su primer acercamiento con otros realizadores, después de estar al frente de franquicias como Top Gun y Misión Imposible. Además de la película con Iñárritu, el actor de Hollywood está desarrollando una cinta que dijo filmaría en el espacio, con el director Doug Liman, para los estudios de Universal.

Bardo: Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades fue el último proyecto que dirigió el realizador mexicano, antes de este título, logró obtener el Óscar a Mejor Director por El Renacido (The Revenant), lo que significó otro éxito en su carrera artística después de ganar los premios de la Academia en 2015 por Birdman.

