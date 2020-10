Tom Holland filtra la primera imagen como Nathan Drake de la película “Uncharted”

Cancún, Quintana roo.- Por medio de sus redes sociales, Tom Holland dio a conocer la primera imagen oficial de la película Uncharted, en donde interpreta al icónico personaje Nathan Drake.

“Encantado de conocerte, soy Nate”, escribió el actor en su cuenta de Instagram

Tras varios años de contratiempos, el proyecto de Sony Pictures de llevar la saga de Uncharted a la gran pantalla al fin se está realizando. El director, Rubén Fleischer, dirigirá a Tom Holland en el papel del cazador de tesoros Nathan Drake.

Pese a que el primer vistazo de Holland como Drake deja alguna que otra duda sobre su apariencia física, no se puede dejar de lado su gran caracterización, la cual, si se traslada a otros elementos de la película, se podría esperar un buen trabajo por parte de Sony Pictures.

Por su parte Nolan North, quien hace la vos de Nathan Drake en el videojuego, dio a conocer imágenes de su visita al set donde se lleva a cabo el rodaje de la película, así como también tuvo una charla con Holland.

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH