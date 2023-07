Tomorrowland 2023: conoce a los artistas invitados, precios y más

Sin duda alguna, el festival de música electrónica que los fanáticos esperan con ansias, es el Tomorrowland, que se está llevando a cabo este año en el área recreativa de Schorre ubicado en la localidad de Boom, Bélgica.

Asistir a este evento es una de las experiencias más deseadas por muchas personas, quienes viajan desde lejos sólo para vivir una semana inolvidable.

La temática de este año, parece sacada de un libro de caballeros, espadas y magia. De acuerdo con el festival este mundo oculto sólo es para las personas del mañana.