Tood Philips confirma secuela de "Joker" con Joaquin Phoenix

El director Todd Phillips publicó en su cuenta de Instagram un par de fotos con las que confirmó la secuela de "Joker", con Joaquin Phoenix.

En su publicación incluyó la portada del guión escrito por Phillips y Scott Silver, titulado "Guasón: Folie à Deux", que en español se traduce como "Guasón: Locura para dos".

Además de una foto del actor principal Joaquin Phoenix leyendo el guión. La publicación hecha hace 5 horas ya alcanzó 133,537 mil me gusta y cientos de comentarios de apoyo y sorpresa.

"Joker" fue una de las grandes protagonistas cinematográficas en 2019. Ganadora del León de Oro de Venecia y dos premios Oscar, coronando a Joaquin Phoenix por su entregada interpretación.

Esta versión del personaje de DC no está inspirada en ninguno de los cómics sobre el personaje, tal y como reconoció su director, que sí podría tener como referente películas como "El rey de la comedia", de Martin Scorsese.

Esta película narra cómo Arthur Fleck, el personaje de Phoenix, termina convirtiéndose en el villano.

Por lo que debido a su contenido de "violencia sangrienta, comportamiento y lenguaje perturbadores y breves imágenes sexuales", tiene calificación R. Pero una de las películas más esperadas por sus fans.

Con el título provisional de “Locura para dos”, los comentarios entre los fans no se hicieron esperar. Pues asegura que en la nueva cinta aparecería el vigilante de ciudad Gótica, Batman.

Esta duda no es nueva, ya que desde el estreno de “The Batman”, el 4 de mayo de este año, se nos presenta a un joven superhéroe en su segundo año luchando contra el crimen.

Sin embargo, la diferencia de edad es abismal, comparando la de estos dos personajes, el Arthur Fleck interpretado por Joaquin Phoenix se encuentra explorando la turbia y deteriorada sociedad en el año 1981. Mientras que la historia del murciélago, interpretado por Robert Pattinson está ambientada en 2019. Son unos 38 años de diferencia.

