'Tornados' trae el caótico poder de la naturaleza a los cines

Casi tres décadas después del éxito taquillero de ‘Tornado’ (Twister), la violencia de la naturaleza vuelve a la pantalla grande en una historia renovada sobre el clima extremo.

‘Tornados’ (Twisters) es una continuación moderna de su predecesor de 1996, según sus creadores.

La trama sigue a Kate Carter, una experta en tormentas interpretada por Daisy Edgar-Jones, y a Tyler Owens, una superestrella de las redes sociales encarnada por Glen Powell.

Sus destinos se entrelazan en medio de un brote de tornados que ocurre una vez por generación en Oklahoma.

'Twisters' Review: Glen Powell and Daisy Edgar-Jones Lead a Sequel Full of State-of-the-Art Storms, but It's Less Awesome Than the Original https://t.co/VOA9Lj1m8E