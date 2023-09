¿Touchdown amoroso? captan a Taylor Swift con jugador de la NFL

El fin de semana, el enfrentamiento entre los Jefes de Kansas City y los Osos de Chicago, se llevó toda la atención y no fue gracias a los equipos.

La gente se volvió loca al ver en la sección VIP a Taylor Swift, quien mostró su apoyo a los ‘Chiefs’, al vestir una chaqueta con el nombre y colores del equipo.

Tras la victoria 41 a 10 a favor de Kansas City, los fanáticos vieron a Tay Tay saliendo del recinto en compañía de Kelce, quien la llevó en su convertible a una fiesta privada con su equipo.

Luego de que los fanáticos dentro y fuera del estadio captaran a la cantante con el jugador de la NFL, se desataron los rumores de un supuesto romance al punto de agotar como ‘pan caliente’ la mercancía oficial de Kelce, incrementando sus ventas a nivel global a un 400 por ciento.

El analista y empresario Joe Pompliano señaló en sus redes sociales que el jersey de Kelce con los Kansas City Chiefs se convirtió en una de las cinco camisetas más vendidas de la NFL en menos de un día.

Así lo informó TMZ, señalando que la masiva comunidad de swiftiesse volcó a apoyar el posible noviazgo, despuntando la fama de Kelce en varias áreas, en especial en su memorabilia de fútbol.

En las últimas 24 horas, la popularidad del atleta se disparó por los cielos, pues ya tiene 3.2 millones de seguidores en Instagram.

La presencia de Taylor Swift causó tanto impacto, que la NFL no pudo contener su entusiasmo, tanto así que puso una foto de ella en el partido del fin de semana en su perfil en la plataforma X.

A mi no me vayan a decir que el mundo no gira alrededor de Taylor Swift por qué hay bastantes pruebas que demuestran lo contrario pic.twitter.com/DKQcsxFdS1

.@PatrickMahomes knew he had to get @tkelce a touchdown on Sunday. 😉 #InsideTheNFL Tuesdays at 8/7c on @TheCW pic.twitter.com/HqUJYwe6WX