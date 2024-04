¡Toy Story vuelve! La quinta entrega llegará en junio de 2026

Woody y Buzz están listos para regresar a la pantalla grande con la emocionante quinta entrega de Toy Story 5, anunciada por Disney para el 19 de junio de 2026.

Según reveló el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, esta secuela marca un regreso a la franquicia tras el decepcionante desempeño del spin-off Lightyear en 2022.

Toy Story ha sido una saga icónica desde su debut en 1995, y su última entrega alcanzó más de mil millones de dólares en taquilla en 2019. Los fanáticos pueden esperar más aventuras con Tom Hanks como Woody y Tim Allen como Buzz Lightyear.

Toy Story is becoming Ice Age of Pixar https://t.co/lLQxBIlpO5 pic.twitter.com/JC1eqJsSvM

El estudio también anunció la reprogramación de la versión live action de Moana de Dwayne Johnson por un año hasta el 10 de julio de 2026, con lo que Moana 2 también tuvo un ajuste de estreno hasta noviembre.

El estudio también confirmó que la película de Star Wars The Mandalorian & Grogu se estrenará el 22 de mayo de 2026, como se había especulado.

"El creador de Mandalorian, Jon Favreau, dirige la película, que se deriva de su programa Disney+ y está protagonizada por Pedro Pascal. Es una característica particularmente importante, ya que Lucasfilm busca devolver Star Wars a la pantalla grande por primera vez desde The Rise of Skywalker de 2019 .

Tron: Ares, protagonizada por Jared Leto , se estrena el 10 de octubre de 2025. La película sigue el clásico de culto de 1982 Tron y Tron : Legacy de 2010.

La nueva entrega tendrá lugar principalmente en el mundo real cuando una inteligencia artificial escapa de sus confines digitales.

Mientras tanto, The Amateur de 20th Century , protagonizada por Rami Malek y Rachel Brosnahan, se retrasó del 8 de noviembre de 2024 al 11 de abril de 2025.

🎥 First glimpse of Rami Malek as Charles Heller in 'The Amateur'



(https://t.co/UM3e2ji8h0) pic.twitter.com/yVbgOwNtyS