Tráiler de ‘M3GAN 2.0’ revela una nueva amenaza asesina: Amelia

Tras el emocionante teaser presentado durante los Premios Grammy 2025, que muestra a M3GAN bailando al ritmo de ‘Femininomenon’, la exitosa canción de Chappell Roan, Blumhouse ha lanzado un nuevo tráiler que revela más sobre el regreso vengativo de esta icónica muñeca.

La primera película, ‘M3GAN’ se convirtió en un fenómeno del terror, sorprendiendo a todos con su mezcla de movimientos de baile virales y un tono campy. Con un presupuesto de solo 12 millones de dólares, recaudó más de 180 millones a nivel mundial.

En esta secuela, M3GAN regresa después de haber sido destruida por su dueña, Gemma, interpretada por Allison Williams. Ahora, Gemma es una reconocida autora que defiende la regulación gubernamental de la inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, tanto ella como su sobrina Cady (Violet McGraw) descubren que la tecnología de M3GAN ha sido robada para crear un arma militar llamada Amelia. Para enfrentarse a esta nueva amenaza, Gemma se ve obligada a revivir a M3GAN.

Gerard Johnstone regresa como director para ‘M3GAN 2.0’, junto a los miembros del elenco Brian Jordan Alvarez y Jen Van Epps.

También se suman al reparto nuevos talentos como Aristotle Athari (‘Hacks’), Timm Sharp (‘Percy Jackson y los Olympians’) y Jemaine Clement.

Además de la secuela, que llegará a las salas de cine el 27 de junio de este año, el universo de ‘M3GAN’ se expandirá con una película derivada titulada ‘Soulm8te’, programada para estrenarse el 2 de enero de 2026, producida por Atomic Monster y Blumhouse.

Aunque los detalles de la trama aún son escasos, se describe como un thriller erótico en el que un hombre adquiere un androide de inteligencia artificial para sobrellevar la pérdida de su esposa, pero su intento de crear una compañera sensible transforma a un amorbot inofensivo en un alma gemela mortal.

