Pese a COVID-19, la Trakalosa de Monterrey mantiene concierto con público

MÉXICO.- .-Sin importar que la Secretaría de Salud reporte más fallecidos por Covid-19, lo que, hasta la fecha suman casi 75 mil en el País, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey siguen firmes en realizar, con público, su show del 16 de octubre en la Arena Ciudad de México.



Eso sí, respetarán las medidas de higiene y sólo se ocupará un 30 por ciento de la capacidad del recinto, pero lo que busca la agrupación es reactivar la economía del medio artístico.



"Tenemos que invitar a la gente a que sea responsable de cada quien, individualmente, para asistir a un evento y para que la economía de manera global empiece a reactivarse poco a poco.



"Estoy agradecido con cada una de las personas que económicamente tienen la capacidad de quedarse en casa, pero del otro lado los que tenemos la necesidad de salir, queremos que entiendan esa parte. Tenemos 6 meses sin tener un solo trabajo y sosteniendo el sueldo de más de 60 personas que trabajan en la compañía", dijo Luna en conferencia de prensa.



Una de las invitadas al evento es Marysol Sosa, hija de José José, con quien Luna colaboró recientemente en el tema "Vamos a Darnos un Tiempo", interpretado por su fallecido padre y que hicieron como homenaje por su próximo aniversario luctuoso.



El 28 de septiembre se cumple un año del fallecimiento de José José, por lo que Sosa compartió que el lunes le harán una guardia en Azcapotzalco, donde vivió, pero debido a la pandemia no se podrá hacer otro tipo de homenaje.



"Independiente de traerlo muy presente, ésta (el dueto con Luna) es una bella manera de recordarlo. Dentro de nuestros corazones, ese día todo nuestro público estará con nosotros también y estaremos recordándolo día a día. Desde que regresamos (de Estados Unidos, donde falleció) empezamos a planificar muchas cosas, no contábamos con que íbamos a vivir esto, pero Dios no se equivoca"



"En los próximos años podremos ir realizando todas las ideas. He tenido la oportunidad de comunicarme con la gente de mi gremio, con personas que admiraban mucho a mi padre, y me están dando ideas y veremos que más podemos hacer en un futuro ya que la situación de vida vuelva a la normalidad", dijo.



Respecto a la demanda por daño moral que interpuso su mamá, Anel Noreña, en contra de la cantante Alejandra Ávalos por asegurar que Manuel José (cantante colombiano) es hijo de José José y que incluso tiene pruebas de ello, Sosa prefirió no ahondar en el tema.



"La señora Ávalos se quiere hacer bien presente en mi familia, así como si fuera la tía de hace muchos años y la verdad es que no, Dios la bendiga y cada quien sus cosas.



"Cada quien tiene sus formas y sus opiniones, yo me quedo para siempre con la respuesta que a mí, mi propio padre, me dio sobre este muchacho (que no era su hijo)", añadió.