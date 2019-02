Netflix revivirá la franquicia de Transformers

Agencia

MÉXICO.- Netflix y Hasbro se han unido para producir una serie que abordará el origen de los Transformers. Conocida como Transformers: War for Cybertron, esta serie llegará en 2020 a la plataforma de streaming con "nuevo estilo" y una animación jamas vista.

El proyecto correrá a cargo de FJ DeSanto y la productora Rooster Teeth, mientras que la animación será responsabilidad de Polygon Pictures, un estudio japonés que ya trabajó en las series animadas Prime y Robots in Disguise, ambientadas en el universo de Transformers, al igual que en otros éxitos como Star Wars: The Clone Wars y Knights of Sidonia, esta última como exclusiva para Netflix, indica el portal de noticias Hipertextual en su sitio web.

Transformers: War for Cybertron contará el origen de los gigantescos robots antes de su llegada a la Tierra. De acuerdo con Netflix, la serie será un deleite tanto para fanáticos, como para aquellos que ven por primera vez la franquicia. La imagen promocional indica que será una trilogía.

Si han tenido una especie de déjà vu, no son los únicos. Transformers: War for Cybertron también es el nombre de un videojuego lanzado en 2010. La trama se centra en la guerra civil que se libra entre Autobots y Decepticons por el dominio del planeta. Megatron, líder de los Decepticons, se embarca en la búsqueda del Energón Oscuro, una sustancia con la cual cree que eliminará a los Autobots y llevará a Cybertron a una nueva edad de oro.

El juego de High Moon Studios gozó de buena aceptación gracias a la jugabilidad y manejo de la historia. Años más tarde vimos una secuela llamada Transformers: Fall of Cybertron en donde ambas facciones se enfrentan en una guerra final que termina con la destrucción de Cybertron.

Se desconoce si la serie de Netflix tomará algunos elementos de estos títulos o será una historia completamente nueva. En el equipo de guionistas se encuentra Gavin Hignight, que ya trabajó en Transformers: Cyberverse, al igual que Brandon Easton, con experiencia en Transformers: Rescue Bots y Agent Carter.

Transformers: War for Cybertron se estrenará en 2020 en una fecha por confirmar.