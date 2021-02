Tras 28 años de música electrónica, Daft Punk se separa

Cancún, Quintana Roo.- Daft Punk, uno de los grupos más influyentes y populares que surgieron en los últimos 30 años, anunció su retiro a través de un video 8 minutos titulado "Epílogo" publicado este lunes por la mañana. Además, el publicista del dúo confirmó la separación y se negó a dar más detalles.

Daft Punk, compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, han disfrutado de gran éxito a lo largo de los años con canciones que incluyen "One More Time", "Harder, Better, Faster, Stronger" y "Get Lucky". Lanzaron su álbum debut en 1993.

El clip de ocho minutos presenta al dúo, caminando por el desierto, usando chaquetas de cuero y sus característicos cascos.

Tras unos minutos de caminata, podemos ver a Homem-Christo activando una especie de bomba en su compañero, quien termina explotando en el paisaje. Luego, con un mensaje que dice “1993-2021”, los autores de clásicos como “Around the World” anuncian su separación.

La dupla ha mantenido un perfil bajo en gran medida desde el 2013, y su trabajo más destacado fue una colaboración con The Weeknd en dos canciones de su álbum de 2016 Starboy, la canción principal y "I Feel It Coming".

Bangalter y de Homem-Christo se conocieron a mediados de los 80 en una escuela de París cuando eran adolescentes y poco después empezaron a trabajar juntos en la música.

Formaron una banda de rock llamada Darlin, inspirada en la canción de Beach Boys del mismo nombre, con su amigo Laurent Brancowitz en 1992 y lanzaron una canción en una compilación del sello Duophonic de Stereolab.

La canción recibió una crítica negativa en Melody Maker y, en un movimiento que marcaría el tono para el resto de su carrera, convirtió la crítica negativa en el nuevo nombre de su banda.

Los dos decidieron centrarse en la música electrónica; Brancowitz se fue y finalmente formó Phoenix.

El dúo estableció el tono sonoro para el nuevo grupo con su primer sencillo, "The New Wave", lanzado en 1994. Fue seguido al año siguiente por "Da Funk", que se convirtió en un sencillo de éxito europeo y formó la plantilla para su álbum debut, Homework, de 1996.

El álbum fue uno de los mejores de la ola de discos de baile electrónicos de mediados de la década de 1990 y elevó al dúo, que en ese momento todavía actuaba sin disfraces, al estrellato internacional.

Los músicos hicieron giras extensas, participaron en proyectos externos y en solitario y lanzaron una serie de videos innovadores para Homework.

El dúo lanzó su segundo álbum, Discovery, en 2001, encabezado por el sencillo "One More Time"; el "disco-very" implícito en el título no fue un accidente, ya que el álbum era más pop por naturaleza.

También te puede interesar:

Derechos de autor de las películas de 'Cantinflas' se quedan al aire

Pide Diego Luna a AMLO romper 'pacto de machismo' en apoyo de Salgado

Lucero narra su experiencia con el COVID-19: 'contagié a mi hija'