Tras enfermar, captan a Madonna caminando por su vecindario en Nueva York

Después de que Madonna fuera hospitalizada en terapia intensiva por una infección bacteriana, en cuanto a su salud la cantante va mejorando, pues este fin de semana fue captada paseando por su vecindario en Nueva York.

De acuerdo con Page Six, la intérprete de "Material Girl" fue vista caminando en compañía de un vecino alrededor de su casa en Nueva York, lo que disipa los rumores de que estaba postrada en una cama sin poder moverse.

Madonna lucía espectacular, aunque por momentos descansaba para seguir caminando, ya que le han pedido sus médicos que no se sobre exija y que repose lo que sea necesario.

Aparentemente la cantante se enfermó por sobre exigirse para su gira The Celebration Tour, ya que quería competir con cantantes jóvenes como Taylor Swift, lo que la llevó a descuidar su salud y tuvo que ser intubada para que no corriera peligro su vida. Ahora el tour con el que celebraría 30 años de carrera ha sido pospuesto.

Hasta el momento Madonna no se ha pronunciado al respecto.

En tanto, Beyoncé dio muestra del cariño y respeto por Madonna durante su concierto del “Renaissance Tour” en Toronto, Canadá.

Durante la interpretación de “Break my soul”, Beyoncé mando sus mejores deseos a la “reina del pop” al decir “Reina Madonna, dios te bendiga”.

🚨#NEWS || During yesterday's "Renaissance Tour" concert in Toronto, @Beyonce shouted, "Queen Mother @Madonna God bless you," while singing "BREAK MY SOUL (THE QUEENS REMIX - Madonna’s version."



