Tras su lucha contra el cáncer de mama, fallece Shannen Doherty a los 53 años

Shannen Doherty, la icónica actriz conocida por su papel en el exitoso programa televisivo “Beverly Hills, 90210”, falleció a los 53 años tras una prolongada lucha contra el cáncer de mama. Su publicista, Leslie Sloane, anunció su fallecimiento el sábado, subrayando que Doherty estaba rodeada de sus seres queridos y su perro Bowie en sus últimos momentos.

Nacida en Memphis, Tennessee, Doherty se trasladó a Los Ángeles con su familia a los siete años, donde pronto comenzó su carrera como actriz infantil en series de televisión como “La casa de la pradera”. Su papel más destacado llegó en 1990, cuando fue elegida para interpretar a Brenda Walsh en “Beverly Hills, 90210”, un melodrama adolescente producido por Aaron Spelling.

Rose McGowan, who replaced Shannen Doherty on ‘Charmed’, pens an emotional post to her friend.



“We laughed at dark forces who wanted us to hate each other, instead we chose love and respect.” pic.twitter.com/Wq8WaWwexd