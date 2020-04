Tras vencer al Covid-19, Pato Borghetti regresa a la televisión

México.- Luego de un mes de cuarentena debido a que padeció Covid-19, Patricio Borghetti regresó hoy martes a los foros de TV Azteca para conducir el programa matutino "Venga la Alegría", como lo había hecho antes de la pandemia.



A pesar de que su regreso se esperaba este lunes 20 de abril, el conductor apareció hasta hoy martes sin ninguna explicación adicional y se mostró emocionado en redes sociales donde compartió un video dentro del foro.

"Aquí estamos de regreso en 'Venga la alegría', después de un mes, muy emocionado de poder volver a trabajar, de haber salido adelante después de un mes difícil y este video nada más es para agradecer a todos ustedes que estuvieron al pendiente, que mandaron tantos mensajes de amor, positivos, de sanción, que me acompañaron en este camino, a todos y cada uno, a los amigos, a la familia y a los desconocidos que me mandaron buena vibra, gracias de todo corazón y vamos a salir de esto todos juntos", dijo Borghetti.



Sus compañeros de la emisión le dieron la bienvenida y publicaron una imagen de "la familia de VLA" en el Instagram del programa, en donde, aunque muchos de los seguidores expresaron su felicidad al verlo, otros criticaron el regreso de Patricio, argumentando que "Ya no era necesario" o que "Es mejor Horacio Villalobos".



En una cápsula, el argentino habló con un especialista sobre cómo lidiar con el miedo cuando ya tienes coronavirus y ante la emoción de sus compañeros por tenerlo en uno de los juegos, Borghetti evitó las lágrimas. "Le prometí a mis hijos que no iba a llorar", dijo mientras le aplaudían.