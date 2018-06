Baterista de Blink 182 permanece hospitalizado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Travis Barker lleva una semana lidiando con problemas de coágulos sanguíneos en los brazos y una infección bacteriana que han obligado a cancelar varias fechas de la residencia de la agrupación Blink 182 en Las Vegas.

De acuerdo con el portal El Espectador, cuando parecía que la salud del baterista comenzaba a mejorar tras recibir el alta médica este mismo lunes, una nueva recaída lo ha obligado a ingresar este martes en un hospital de Los Ángeles.

La semana pasada el propio Travis Barker explicaba a través de su cuenta de Twitter que padecía problemas de coágulos sanguíneos en los brazos y una infección común de la piel de origen bacteriano y conocida como celulitis, aunque en aquel momento se mostraba muy optimista acerca de su "pronta recuperación".

Pese a la decepción que sin duda habrá supuesto su inesperada hospitalización, varias fuentes han asegurado al portal TMZ que Travis Barker conserva una actitud positiva y está ansioso por regresar lo antes posibles a los escenarios.

Blood clots in both arms and a staff infection wasn’t the news I was hoping for. I’ll be back soon, thanks for all the love & prayers 🙏🏻