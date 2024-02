Una vez más, Travis Kelce demostró lo orgulloso que está de Taylor Swift, al celebrar como todo un novio orgulloso el triunfo de la cantante estadounidense en los Grammy 2024.

La noche del domingo 04 de febrero, Taylor Swift se convirtió en la primera artista en la historia en ganar cuatro veces el premio a Mejor Álbum del Año y por si fuera poco, también se agenció el de Mejor Álbum Pop Vocal.

Travis Kelce says he’s heard ‘some of’ Taylor Swift’s new album as she reveals 17-song track list https://t.co/dfJhtgZJ27 pic.twitter.com/EybVhkYu7m