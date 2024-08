Travis Kelce teme por la vida de Taylor tras amenaza de atentado

Travis Kelce teme que la vida del amor de su vida, Taylor Swift, esté en peligro después de que casi se suscitara un ataque terrorista en uno de los conciertos de ‘The Eras Tour’ en Viena, Austria.

Sin embargo, al parecer Kelce no tiene planes de viajar a Europa para estar al lado del cantante de ‘You Belong With Me’ debido a su apretada agenda con la NFL.

REPORT: #Chiefs TE Travis Kelce wanted to fly out to Vienna to be with Taylor Swift yesterday after her concert was canceled due to a terror attack threat, but she told him to stay & continue practicing with his teammates.



Kelce spent hours on the phone comforting Swift instead pic.twitter.com/JkeSrg9Crb