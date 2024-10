Trump acusa a “The Apprentice” de desprestigiarlo y desea su fracaso.

La reciente película biográfica The Apprentice, dirigida por Ali Abbasi, ha generado controversia desde su estreno en Estados Unidos. La cinta, que llegará a México el próximo 24 de octubre, explora el ascenso al poder de Donald Trump, destacando su carrera en el sector inmobiliario bajo la influencia del abogado Roy Cohn.

El magnate y candidato presidencial no tardó en reaccionar negativamente a la producción, a la que calificó como un "trabajo de desprestigio" en su red social Truth Social.

Trump expresó su descontento con la película en una publicación donde arremetió contra la obra y su equipo.

También la acusó de tener un propósito político, ya que su lanzamiento coincide con el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2024.

añadió, afirmando que busca perjudicar su campaña para regresar a la Casa Blanca.

La cinta cuenta con un elenco que incluye a Sebastian Stan en el papel de Trump, Jeremy Strong interpretando a Cohn y Maria Bakalova, nominada al Óscar, como Ivana, la primera esposa de Trump.

La película ya ha sido proyectada en varios festivales internacionales, incluyendo Cannes, donde las críticas iniciales también recibieron respuesta del equipo del ex presidente.

Durante esa etapa, el portavoz de la campaña, Steven Cheung, declaró que se presentarían acciones legales contra lo que consideraban "afirmaciones descaradamente falsas" en la película, acusando a Hollywood de intentar interferir en el proceso electoral.

Por su parte, Ali Abbasi respondió a las críticas de Trump con un tono irónico en la red social X (anteriormente conocida como Twitter). “Gracias por respondernos, Donald Trump. Estoy disponible para hablar más si así lo desea”, escribió el cineasta, dejando abierta la posibilidad de seguir dialogando sobre el tema.

