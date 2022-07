¿Tú crees?: Anuncian spin off de la serie “Una familia de 10”

Daniela Luján, Ricardo Margaleff, Ingrid Martz, y Luis Manuel Ávila son sólo algunos de los nombres que conformarán el elenco de la nueva comedia producida por Pedro Ortíz de Pinedo, y que será un spin off de la exitosa serie creada por su padre, Jorge Ortiz de Pinedo, "Una familia de 10".

El proyecto que lleva por nombre "¿Tú crees?", cuenta la historia de Gaby y Plutarco, personajes que se han convertido en los favoritos del público.

La inspiración, según el productor, fue crear una comedia que acerque nuevamente a las familias frente al televisor en un contexto en el que señala, las familias están cada vez más separadas.

"La inspiración justo fue tomar esta serie emblemática que es 'Una familia de diez' y traer algo que reúna a las familias frente al televisor, en esta ocasión nos basamos en Gaby y Plutarco, pero creemos que fácilmente cualquier personaje de 'Una familia de diez', puede tener su propio spin off", aseguró Pinedo.

"El reto es hacer una televisión que pueda gustar a la familia, no volvernos un programa de un nicho específico. A veces nos preguntan, por qué no emigramos a formatos como Netflix, por el reto que significa lograr una comedia como lo hizo mi familia, desde Oscar Ortíz de Pinedo, mi padre Jorge, y ahora me toca a mí", expresó Pedro.

Los protagonistas

Daniela Luján interpretará nuevamente a Gaby, una distraída niña rica, que se enamora de un joven muy similar a ella, pero de distinta clase social. La actriz se dijo sumamente agradecida de volver a darle vida la chica; sin embargo, aún no logra dimensionar cómo es que ha llegado a tener ahora su propia comedia.

"Lo que me ha dado 'Una familia de diez' ha sido una experiencia en la comedia maravillosa, he aprendido de grandes de la comedia, pero aún no termino de dimensionar lo que es poder tener este papel en este proyecto", compartió Luján.

Por su parte, Ricardo Margalef, quien además se encuentra participando también en el programa dominical de "Me caigo de risa", aseguró seguir disfrutando del personaje de "Plutarco", en quien se basó "¿Tú crees?" debido a su representativa frase, a pesar de mantenerse interpretándolo durante siete temporadas de "Una familia de diez".

"No tengo miedo de que me encasillen en este personaje, la verdad es que siempre lo he disfrutado, y estoy agradecido de formar parte de esta producción", compartió Margaleff.

La sorpresa de esta comedia es Ingrid Martz, quien es reconocida por su amplia carrera en las telenovelas melodramáticas interpretando distintos roles, pero siempre utilizando recursos actorales que a la larga no la tenían bien emocionalmente.

"Cambié las historias que hacía y mi colitis desapareció, después de visitar a doctores medicinas, tratamientos, gastroenterólogo, me di cuenta que el problema era que en mis papeles me la pasaba gritando y llorando y eso es lo que me tenía mal, al cuerpo lo engañamos, el cuerpo no sabe que estás actuando", aseguró Martz.

Motivo por el cual ahora decidió incursionar en una comedia blanca, para mantenerse de buen humor.

"Es muy distinto llegar a tu casa después de grabar una novela a grabar una comedia, con la novela llegaba cansada, estresada y me levantaba de la misma manera, con la comedia nada más de acordarme todas las estupideces que decimos durante las grabaciones, llegaba feliz a mi casa y eso es lo que necesito actualmente con mi hijo", sentenció la actriz Ingrid Martz.

La serie de comedia situacional se estrenará el próximo domingo 31 de Julio a las 20:00 horas por Las estrellas.

(Con información de El Universal)