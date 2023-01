‘Se va a quedar solo’: tunden a Piqué tras postear foto con Clara Chía

Gerard Piqué fue tundido en redes sociales, luego de que posteara una fotografía a lado de su actual pareja Clara Chía, pues los internautas aseguran que el futbolista solo está dejando en claro qué clase de persona es y no dudan que sus actitudes en un futuro lo orillen a quedarse solo.

La noche de este miércoles, el también empresario publicó una fotografía, donde la pareja se ve muy sonriente y aparentemente enamorada.

Esta imagen comenzó a recibir fuertes críticas, algunos decían que Clara Chía obligó a compartir la imagen, otros apuntaron que solo fue publicada para dar celos a Shakira.

Aunque la fotografía no tuvo la mejor aceptación, los usuarios no se quedaron conformes y decidieron hacer ruido en Twitter burlándose y opinando sobre las acciones de Piqué.

Los internautas reprobaron la actitud del futbolista, pues afirmaron que la publicación solo demostró que fue para responder a la ‘tiradera’ de su expareja.

Pues en ocasiones pasadas, Piqué se burló de la letra de la canción diciendo que Casio sería patrocinador de su programa Kings League, pero el supuesto contrato con la marca resultó ser una mentira.

Después, el deportista llegó en Twingo a la tercera jornada de la Kings League, modelo de auto con el que fue comparado Clara Chía en la canción de la colombiana.

Por lo que aseguran que esta ‘tercera jugada’ le va a costar cara, pues algunos señalan que en un futuro se va a quedar solo y que ni sus hijos van a querer saber de él.

El infiel fue él, le falló a su familia, presume a la que le ayudó a romper su hogar, la que irrespeto la casa de la familia que mostraba orgulloso en redes, pero la mala es Shakira, algo sí queda claro y es que Piqué anda ardido y llamando la atención, el Casio, Twingo, la moza. pic.twitter.com/oDmxHUupcN — Andrés Guillén 🫀🗡️🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) January 26, 2023

Asimismo, aplaudieron que Shakira haya dejado al español, pues se libró de una persona que no valía la pena. Otros comentaron tener esperanza de que Clara Chía se dé cuenta con quién se metió.

“Esta es la cara de un hombre que en unos años va a quedar solo. Los hijos no van a querer saber nada de él, las mujeres no le van a durar y los supuestos amigos que tiene cuando ya no se beneficien le dirán adiós”, escribió un usuario.

Shakira clara -mente lo mejor que pudo hacer fue dejar a piqué. pic.twitter.com/9n3qzJ2Ulb — Triana (@TrianaGBrokate) January 25, 2023

"Gerard Piqué le hizo caso en todo a Shakira. Usó un Casio, manejó un Twingo y publicó a la amante Clara Chía, la "supuesto reemplazo"", comentó otro internauta.