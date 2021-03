TV abierta "censura" speech de Christian Chávez sobre la inclusión en concierto de RBD

MÉXICO.- Por fin llegó el día en que se transmitió el concierto "Ser o Parecer" de RBD vía televisión abierta, sin embargo, hubo cortes a dicho material y entre lo que no se vio, pero sí se grabó fue el speech de Christian Chávez en donde habla del amor y la inclusión de los seres humanos a todo tipo de pensamiento y sentir.

El año pasado, Maite Perroni, Anahí, Christopher Von Uckermann y Chávez, quienes formaron parte de la banda musical RBD a lado de Dulce María y Alfonso Herrera, anunciaron que unirían sus voces en un concierto, tras 12 años después de su última presentación.

Dicho evento se llevó a cabo vía streaming en diciembre en donde a manera de agradecimiento a la llamada Generación Rebelde (fans) se interpretaron todos sus éxitos, pero para no dejar fuera a nadie, la producción llegó a un acuerdo con Televisa para que se transmitiera (ayer domingo) por televisión abierta.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas y es que el actor utilizó su cuenta de Instagram para señalar que hubo una "censura" al programa y que fue precisamente en donde él habla sobre el derecho universal del amor.

Ante esto, Chávez prometió que seguirá luchando para que la comunidad LGBT+ sea escuchada y considerada. También se comprometió con todas las generaciones atrás de él, que hasta que se quede "literalmente sin voz" no bajar las manos hasta conseguir la igualdad y el respeto de todos.

"Ama a quien tú quieras amar, ámate a ti mismo, ama exactamente quién eres: El amor es lo único que cambiará el rumbo del mundo. El amor no necesita ser tolerado, la ignorancia sí. Vivir tu amor es un derecho universal... Esto es 'Tu amor'", es lo que el cantante expresó en el video que fue cortado.

Hasta la tarde de este lunes dicho material ya lleva más de 100 mil reproducciones y ha generado reacciones de algunos famosos como Polo Morin quien le agradeció a Christian Chávez todo lo que ha ayudado a la comunidad.

El cantante también usó sus redes sociales para recordar el personaje que lo llevó a la fama en la telenovela de Pedro Damián, "Rebelde", sin embargo, confesó que al principio quiso tirar la toalla con Giovanni Méndez.

"Cuando este personaje llegó a mi vida, no sabía qué hacer con él. Confieso que estuve a punto de renunciar a la novela, pues los libretos y el personaje original no tenían mucho que sacarle."

"(Giovanni) era antagonista, pero se diluía mucho en la historia, casi no tenía luz ni brillo. Entonces Pedro Damián me dijo que por eso me daba el personaje, porque sabía que yo podía reinventarlo", aseguró el actor nacido en McAllen, Texas.