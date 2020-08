Twitter castiga a Miguel Bosé por fake news sobre el coronavirus

Miguel Bosé ha estado envuelto en la polémica gracias a sus controvertidas declaraciones sobre la pandemia de coronavirus y tenía plena libertad en sus redes sociales para ello… hasta ahora.

El cantante español reveló en sus redes sociales que le fue suspendida su cuenta personal de Twitter.

Ante sus polémicas declaraciones, la red social de los mensajes cortos decidió suspender por unos días la cuenta del intérprete de “Amante bandido”, según reveló el mismo Bosé.