Asesinan a tiros al rapero XXXTentacion en Florida

CIUDAD DE MÉXICO.- XXXTentacion, de 20 años, fue asesinado a tiros al sur de Florida cuando el rapero salía de una tienda de motocicletas, de acuerdo con información del Departamento de Policías de Broward, publicó (milenio.com)

El intérprete fue llevado inmediatamente al hospital, pero fue declarado muerto, informó el Departamento.

De acuerdo con el portal TMZ, Jahseh Dwayne Onfroy, nombre real, fue asesinado por un hombre con máscara roja.

Onfroy atravesaba serios problemas legales por violencia doméstica contra su entonces novia y una docena más de cargos menores.

El rapero ganó recientemente su primer número 1 con su más reciente trabajo discográfico "?" en las listas de Billboard.

Eminem causa pánico en concierto con sonido de disparos

Eminem se convirtió en tendencia y no por su música sino por los efectos de sonido que ha incluido en su último concierto,y que ha provocado el pánico entre sus seguidores. El rapero quiso que el sonido de un tiroteo formase parte de su show sin darse cuenta del pánico que eso podía provocar entre los asistentes.

Ahora, las críticas caen sobre Eminem por su falta de sensibilidaddespués de sucesos como el de la sala Bataclán o el del concierto de Ariana Grande en Manchester, informa La Vanguardia.

Ocurrió el sábado pasado en el festival Bonnaroo que se celebra en Tennessee, mientras el rapero interpretaba el tema Kill you (Asesinarte), una de las canciones incluidas en su disco The Marshall Matters. Cuando el público estaba sumergido en la actuación los sonidos de unos disparos les hicieron entrar en pánico.

"Lo estaba pasando bien durante el show hasta que se produjo un sonido de disparos. Toda la gente se agachó, y nunca me he sentido más traumatizada y lista para entrar en pánico. Fue completamente inapropiado”, explicaba una de las asistentes al concierto a través de Twitter.

Y es que las redes sociales se han llenado de críticas hacia el cantanteya que, tal y como revelan varios testimonios, el terror se apoderó de muchos y hubo varias personas que comenzaron a gritar y se tiraron al suelo pensando que estaban siendo atacados de verdad.

Otra de las personas que no ha dudado en criticar a Eminem ha sido la estrella de las redes sociales Andrea Russett , quien estuvo presente en el concierto. “Oír el sonido de un disparo y ver a la multitud caer al suelo por instinto no es divertido. Esta es la triste realidad que estamos viviendo. Esto no es divertido ni siquiera algo bromear sobre eso”.

Un sector de fans de Eminem que han salido en su defensa argumentando que el rapero ya incluyó disparos como efecto de sonido en Coachella el pasado abril y que, por tanto, la gente debería saber que es parte del espectáculo y no un ataque real.

Por su parte, el mánager del artista, Paul Rosenberg, también ha querido aclarar que dichos efectos de sonido no simulan un tiroteo sino que se trata de unos estruendos similares a la pirotecnia que se emplea en los conciertos.