Última Temporada de “Stranger Things”, detenida por huelga de guionistas

Matt y Ross Duffer creadores de Stranger Things anunciaron este sábado por medio de Twitter que el rodaje de la quinta y última temporada quedan suspendidas hasta nuevo aviso como consecuencia del conflicto entre los escritores y los estudios.

En la cuenta oficial @strangerwriters y utilizando el hashtag #wgastrong escibieron el siguiente mensaje: "Somos los Duffer. El proceso de escribir no termina cuando inician las filmaciones. Si bien estamos emocionados por iniciar el rodaje con nuestro increíble elenco y equipo de producción, no es posible hacerlo durante esta huelga. "Esperamos que pronto se pueda llegar a un acuerdo justo para que todos regresemos a trabajar”.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then -- over and out. #wgastrong