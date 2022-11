Un actor me obligó a cantar “Ángel” y me golpeó: Yuridia

Yuridia es una artista muy unida a su público y lo podemos corroborar en la manera que interactúa en redes sociales con sus fans y en sus conciertos, pero algo que dejó perplejos a sus seguidores es que recientemente confesó que un actor llegó a golpearla tras haberla obligado a cantar “Ángel.

A través de sus historias de Instagram, la cantante sonorense contó que cuando ella acababa de salir de la Academia fue víctima de agresión física en una fiesta en la que se encontraba en compañía de sus compañeros de generación.

Al inicio expresó que todo iba muy bien, varias personas estaban cantando y todos convivían, pero la mala experiencia comenzó cuando un actor, sin especificar identidad, estaba como obsesionado con la manera en que cantaba, es decir había expresado admiración,pero debido al exceso de alcohol que había ingerido hizo que el hombre se portara de manera posesiva, ya que en repetidas ocasiones le pidió a Yuridia que cantara “Ángel”, canción que fue un parte aguas en la carrera de la artista.

Ante la negación de la intérprete de “Qué agonía”, el hombre arrebató el micfróno a la persona que se encontraba cantando y se lo dio a Yuridia para que cantara.

La compositora detalló que ella cantó un poco de la canción, pero para “suavizar” la tensión dijo que no se sabía la letra, pero esto solo logró acabar con la nula paciencia del actor ebrio, por lo que terminó lanzándole fuertemente una chamarra, pero el cierre de la prenda logró romper el labio de la cantante y un diente.