Tan sólo pasaron poco más de dos semanas de su separación con la cantante Cazzu y Christian Nodal volvió a sorprender al mundo, ahora, al anunciar su relación con Ángela Aguilar.

Esta relación puso al mundo de cabeza, dividiendo a la sociedad sobre si Nodal es el verdadero villano de la polémica o si Ángela traicionó a la cantante argentina al enamorarse del padre de su pequeña Inti.

El compositor de 25 años salió a dar su declaración a través de Instagram, después de que rumores sugirieran que le fue infiel a la madre de su bebé con la hija de Pepe Aguilar, quien apenas cumplió 20 años en octubre del año pasado.

"Primero que nada, Julieta (Cazzu) es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Jamás existieron terceros, no hubo una infidelidad, simplemente, a veces el amor no funciona”.