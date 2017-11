Un día como hoy, hace 26 años, murió Freddy Mercury

Agencia

INGLATERRA.- El 24 de noviembre de 1991, el mundo perdió a una de sus mayores músicos. Freddie Mercury, líder de Queen, falleció. Un día antes reveló a todo el mundo que tenía VIH, virus contra el que habría luchado por dos años y que disminuyó sus defensas.

Farrokh Bulsara nació en Zanzibar el 5 de septiembre de 1946. Con solo 8 años fue enviado con su abuela a un internado de estilo británico para niños en Pachgani, cerca de Bombay, en la India. Fue ahí donde empezó a ser conocido como “Freddie”. Estudió piano hasta cuarto grado y en 1959 se mudó junto con su familia a Reino Unido, informó El Comercio.

Freddie Mercury creó Queen en 1970 con Brian May, John Deacon y Roger Taylor, formación de talentos que hizo historia en el rock.

Cabe destacar que el líder de la banda Queen se empeñó a vivir con normalidad a pesar de los síntomas que le aquejaban, pues continuaba con sus presentaciones y el mismo entusiasmo de siempre, declaró la pareja sentimental de Mercury, Jim Hutton, quien en el 2010 sufrió el mismo deceso.

Este 2017 May reveló en un libro que Freddie Mercury perdió parte de un pie en su lucha contra el VIH. El músico aseguró por aquel entonces que Mercury habría evitado las devastadoras consecuencias de la enfermedad si hubiera comenzado a recibir tratamiento "tan solo unos meses antes".

Farrokh Bulsara, conocido mundialmente como Freddie Mercury, ahora es recordado junto a la banda Queen y sus grandes éxitos, entre ellos Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust y Don’t Stop Me Now.

En 2018 llegará a los cines una película basada en la vida de Freddie Mercury, protagonizada por el ganador del Emmy Rami Malek ("Mr. Robot").