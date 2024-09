Un fracaso y enferma: Angelina Jolie causa polémica en el TIFF 2024

Angelina Jolie causó polémica el fin de semana al tener sentimientos encontrados durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) 2024.

En aquel evento, la estrella de Hollywood presentó su sexta película como directora, ‘Without Blood’, y recibió el premio Tributo TIFF en Impacto en los Medios.

Big night for Angelina Jolie and Selma Hayek as they brought WITHOUT BLOOD to #TIFF24 . 📸 Monica Schipper/EveryStory2024/Getty Images & Kayla Rocca pic.twitter.com/M6VHPbfTg4

Durante la entrega de los premios en Toronto, donde también se honró a Amy Adams, Cate Blanchett y David Cronenberg, la protagonista de ‘Inocencia Interrumpida (Girl, Interrupted)’ Jolie admitió que le pesa que aunque como directora se ha centrado en mostrar guerras y conflictos, no ha generado un cambio.

"Cuando me preguntan cómo me siento respecto al estado del mundo actual, admito que me siento enferma. Después de luchar por los derechos humanos básicos para todas las personas, sólo para ver que la realidad empeora para muchos, me siento parte del fracaso del sistema ", expresó durante su discurso.

Angelina Jolie on her hope for more conversation and her intentional decision to show parts that aren’t easy to see in ‘Without Blood’ | #TIFF24 pic.twitter.com/kWBCONTNem